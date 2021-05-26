Королева Ранія приголомшила вишуканим образом у чорній сукні з вишивкою: фото

Йорданська королева Ранія підкорила новим виходом. Вона відвідала урочистий захід з нагоди 75-річчя незалежності Йорданії. Для події Її Величність обрала розкішну чорну сукню з вишивкою.

День Незалежності в Йорданії відзначають 25 травня. Королівська сім'я побувала на святі, яке організували з нагоди важливого для всієї країни дня. Ранія вкотре приголомшила публіку бездоганним смаком в одязі.

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Вишуканий look королеви Ранії

Для події Її Величність обрала довгу сукню чорного кольору. Вбрання мало короткі рукави кольору хакі та красивий виріз в зоні декольте. Особливу увагу привернуло те, що сукня була вишита неймовірно красивим орнаментом у вигляді квітів. Таке вбрання королева поєднала з туфлями-човниками в колір рукавів на високих підборах. Доповнила look красивим клатчем, який гармонійно доповнив образ.

Волосся Ранія вклала у легкі локони. Декілька пасм вона зчепила ззаду, а решта гарно спадали на плечі. На обличчі королева зробила виразний макіяж з акцентом на очах. Оскільки у світі досі шириться коронавірусна інфекція, а захід був публічним, то Її Величність одягнула стильну захисну маску. Довершила аутфіт мінімалістичними сережками.

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