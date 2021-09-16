Королева Ранія показала повсякденний образ: фото в сорочці та штанах
Джерело:інстаграм королеви Ранії
Королева Ранія здійснила новий публічний вихід. Її Величність побувала в йорданському селі Біргеш. Туди вона приїхала в блакитній сорочці з принтом і штанах.
Королева Ранія потішила шанувальників новим виходом. Її Величність побувала в мальовничому селі Біргеш, що розташоване вздовж Йорданської стежки. Там королеву приголомшила краса природи та гостинність людей.
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Повсякденний look королеви Ранії
Її Величність на офіційній сторінці в інстаграмі поширила фотографію, де постала перед камерою в чорних штанах на зав'язках і блакитній сорочці з принтом у вигляді птаха. Такий look королева поєднала зі зручним чорним взуттям на зав'язках.
Волосся Ранія зібрала ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж з блиском на губах. Серед аксесуарів її ауфіт довершили сережки, підвіска та сонцезахисні окуляри.
Королева Ранія в сорочці та штанах / Фото з інстаграму Її Величності
Попередні виходи королеви Йорданії
- Перед початком нового навчального року королева Ранія та її чоловік зустрілися з найкращими учнями Таджіхі. Її Величність приїхала на зустріч у білій сукні зі смугастим принтом.
- У білій сорочці та чорно-білій спідниці Ранія зустрілася з командою мобільного додатка Wajeez – сервісу узагальнення книг.
- У провінції Маан королева була в темно-зеленій сукні з глянцевими смужками.