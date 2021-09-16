Королева Ранія показала повсякденний образ: фото в сорочці та штанах

Королева Ранія здійснила новий публічний вихід. Її Величність побувала в йорданському селі Біргеш. Туди вона приїхала в блакитній сорочці з принтом і штанах.

Королева Ранія потішила шанувальників новим виходом. Її Величність побувала в мальовничому селі Біргеш, що розташоване вздовж Йорданської стежки. Там королеву приголомшила краса природи та гостинність людей.

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Повсякденний look королеви Ранії

Її Величність на офіційній сторінці в інстаграмі поширила фотографію, де постала перед камерою в чорних штанах на зав'язках і блакитній сорочці з принтом у вигляді птаха. Такий look королева поєднала зі зручним чорним взуттям на зав'язках.

Волосся Ранія зібрала ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж з блиском на губах. Серед аксесуарів її ауфіт довершили сережки, підвіска та сонцезахисні окуляри.



Королева Ранія в сорочці та штанах / Фото з інстаграму Її Величності

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