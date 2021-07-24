Королева Ранія підкорила елегантністю в червоній блузці: фото нового виходу

Королева Йорданії разом із чоловіком і сином здійснила новий вихід у Вашингтоні. Для останнього робочого дня в США Ранія обрала вишукану червону блузку та чорні штани.

Королівська сім'я Йорданії з робочим візитом перебуває в США. Під час цієї поїздки Її Величність демонструвала бездоганний смак в одязі. Днями вона вкотре зачарувала шанувальників вишуканим аутфітом.

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Елегантний look королеви Ранії

Йорданська королева постала перед камерою у красивому вбранні. Вона позувала в елегантній блузці червоного кольору з лаконічним вирізом у зоні декольте. Такий поверх поєднала з чорними класичними штанами.

Серед аксесуарів look Ранії довершувала маленька чорно-біла сумка, яку вона тримала на плечі. Волосся Її Величність вклала у ледь помітні локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовим блиском на губах.



Новий образ королеви Ранії в США / Фото з інстаграму королеви Ранії



Новий образ королеви Ранії в США / Фото з інстаграму королеви Ранії



Королева Ранія з чоловіком і сином в США / Фото з інстаграму королеви Ранії

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