Королева Ранія підкорила елегантністю в червоній блузці: фото нового виходу
Джерело:інстаграм королеви Ранії
Королева Йорданії разом із чоловіком і сином здійснила новий вихід у Вашингтоні. Для останнього робочого дня в США Ранія обрала вишукану червону блузку та чорні штани.
Королівська сім'я Йорданії з робочим візитом перебуває в США. Під час цієї поїздки Її Величність демонструвала бездоганний смак в одязі. Днями вона вкотре зачарувала шанувальників вишуканим аутфітом.
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Елегантний look королеви Ранії
Йорданська королева постала перед камерою у красивому вбранні. Вона позувала в елегантній блузці червоного кольору з лаконічним вирізом у зоні декольте. Такий поверх поєднала з чорними класичними штанами.
Серед аксесуарів look Ранії довершувала маленька чорно-біла сумка, яку вона тримала на плечі. Волосся Її Величність вклала у ледь помітні локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовим блиском на губах.
Новий образ королеви Ранії в США / Фото з інстаграму королеви Ранії
Новий образ королеви Ранії в США / Фото з інстаграму королеви Ранії
Королева Ранія з чоловіком і сином в США / Фото з інстаграму королеви Ранії
Попередні образи королеви в США
- На зустріч з першою леді Джилл Байден Її Величність прибула в бездоганній сукні вишневого кольору.
- У малиновій спідниці та молочній блузці Ранія побувала на обіді в окрузі Колумбія, який організувала Грейс Нельсон – дружина адміністратора NASA.
- Для спільного виходу з чоловіком йорданська королева обрала смарагдову блузку та білу спідницю.