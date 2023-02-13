Усе більше українських модельєрів підкорюють світ. Наші орнаменти та вишивку носять не тільки знаменитості, а й королівські особи. Днями це довела королева Нідерландів Максима, яка з'явилася на Карибах у максісукні "Океан".

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Королева Нідерландів у вишитій сукні з України

На острів Саба Максима прибула в яскраво-блакитній сукні-вишиванці вільного крою з українським автентичним орнаментом білого кольору по всій довжині. Це вбрання з широкими прямими рукавами з китицями та вишитими клинами на подолі. Сукню королева Нідерландів поєднала з білими босоніжками на підборах та масивними сережками, а волосся елегантно вклала у низький пучок.

Вартість такого виробу на офіційному сайті бренду становить 19 100 гривень – трохи більше, ніж 500 доларів, що досить бюджетно для Максими.

Дуже пишаємось тим, що маємо змогу знайомити світ з українською культурою, особливо в такі складні часи. Дякуємо королівській родині за те, що ще раз привернули увагу світу до України,

– відреагували у Foberini.

Королева Максима в українській сукні-вишиванці / Фото з інстаграму сім'ї

Королева Максима в українській сукні-вишиванці / Фото з інстаграму сім'ї

Королева Максима в українській сукні-вишиванці / Фото з інстаграму сім'ї

Королева Максима в українській сукні-вишиванці / Фото з інстаграму сім'ї

Нагадаємо, ще 2021 року бренд Foberini підкорював Америку на Вашингтонському тижні моди. Там засновниця Ірина Лимаренко представила свої вишиті сукні, які, як підкреслила, "не просто яскраві, не просто красиві, а зі змістом".

Вона, до речі, підібрала Олені Зеленській білу вишиванку у Вашингтон. У ній перша леді отримала премію Dissident Human Rights Award для всього народу України.