Все больше украинских модельеров покоряют мир. Наши орнаменты и вышивку носят не только знаменитости, но и королевские особы. На днях это доказала королева Нидерландов Максима, появившаяся на Карибах в макси платье "Океан".

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Королева Нидерландов в вышитом платье из Украины

На остров Саба Максима прибыла в ярко-голубом платье вышиванке свободного кроя с украинским аутентичным орнаментом белого цвета по всей длине. Это наряд с широкими прямыми рукавами с кистями и вышитыми клиньями на подоле. Платье королева Нидерландов соединила с белыми босоножками на каблуке и массивными серьгами, а волосы элегантно уложила в низкий пучок.

Стоимость такого изделия на официальном сайте бренда составляет 19 100 гривен – чуть больше 500 долларов, что достаточно бюджетно для Максимы.

Очень гордимся тем, что мы можем знакомить мир с украинской культурой, особенно в такие сложные времена. Спасибо королевской семье за то, что еще раз привлекли внимание мира к Украине,

– отреагировали в Foberini.

Королева Максима в украинском платье-вышиванке / Фото из инстаграма семьи

Королева Максима в украинском платье-вышиванке / Фото из инстаграма семьи

Королева Максима в украинском платье-вышиванке / Фото из инстаграма семьи

Королева Максима в украинском платье-вышиванке / Фото из инстаграма семьи

Напомним, еще в 2021 году бренд Foberini покорял Америку на Вашингтонской неделе моды. Там основательница Ирина Лимаренко представила свои вышитые платья, которые, как подчеркнула, "не просто яркие, не просто красивые, а со смыслом".

Она, кстати, подобрала Елене Зеленской белую вышиванку в Вашингтон. В ней первая леди получила премию Dissident Human Rights Award для всего народа Украины.