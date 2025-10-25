У палаці розповіли, що Сірікіт лікувалась з 2019 року, адже мала кілька захворювань. 17 жовтня у неї розвинулася інфекція крові, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Для членів королівської родини та їхнього дому оголошено траур, який триватиме рік. Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул спершу скасував свою поїздку на саміт лідерів АСЕАН у Малайзії через смерть королеви-матері. Однак згодом повідомив, що візьме участь у церемонії припинення вогню з Камбоджею.
Після інсульту, який Сірікіт перенесла у 2012 році, вона не з'являлась на публіці. Її чоловік, король Пхуміпон Адульядет, правив Таїландом найдовше з усіх монархів – 70 років.
Королева-мати Таїланду Сірікіт / Фото AP
Що відомо про Сірікіт?
Сірікіт народилася в 1932 році. Була дочкою посла Таїланду у Франції. Коли вона вчилася у Парижі, то познайомилась з Пхуміпоном, який частину дитинства провів у Швейцарії.
Вони заручились у 1949 році, а одружилися в Таїланді через рік, коли Сірікіт було 17.
У 1956 році Сірікіт недовго була регенткою (тимчасово правила замість монарха). Тоді її чоловік два тижні провів у храмі, навчаючись стати буддійським ченцем за поширеним у країні обрядом посвячення.
Єдиний син жінки, король Маха Вачхіралонгкон, успадкував престол у 2016 році. Після коронації у 2019 році Сірікіт офіційно отримала титул королеви-матері.