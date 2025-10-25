У палаці розповіли, що Сірікіт лікувалась з 2019 року, адже мала кілька захворювань. 17 жовтня у неї розвинулася інфекція крові, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Для членів королівської родини та їхнього дому оголошено траур, який триватиме рік. Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул спершу скасував свою поїздку на саміт лідерів АСЕАН у Малайзії через смерть королеви-матері. Однак згодом повідомив, що візьме участь у церемонії припинення вогню з Камбоджею.

Після інсульту, який Сірікіт перенесла у 2012 році, вона не з'являлась на публіці. Її чоловік, король Пхуміпон Адульядет, правив Таїландом найдовше з усіх монархів – 70 років.

Королева-мати Таїланду Сірікіт / Фото AP

Що відомо про Сірікіт?