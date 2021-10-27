Королева Летиція вийшла в світ у розкішній чорній сукні: фото Її Величності

Королівське подружжя Іспанії побувало на 36-тій церемонії вручення журналістської премії "Франсиско Сереседо". Для виходу Її Величність обрала розкішну сукню чорного кольору.

Іспанська пара монархів здійснила новий світський вихід в Мадриді. Королева вкотре приголомшила елегантністю та бездоганним зовнішнім виглядом.

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Елегантний образ королеви Летиції

Її Величність вийшла на публіку в розкішній чорній сукні довжини нижче колін. На плечах вбрання мало красиву сіточку з бахромою. Таке вбрання Летиція поєднала з туфлями-човниками чорного кольору на високих підборах.

Волосся королева вклала рівно та забрала назад. На обличчі зробила вечірній макіяж в коричневих відтінках. Серед прикрас її аутфіт довершили довгі сережки з камінцями. У руці тримала невеликий чорний клатч.

Королівське подружжя Іспанії / Фото Getty Images



Королева Летиція / Фото Getty Images

Король та королева одягали на обличчя захисні маски. Вони вкотре на власному прикладі показали, що необхідно дотримуватися карантинних заходів і дбати про свою безпеку та безпеку рідних.