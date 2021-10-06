Королева Летиція вийшла у світ в чорно-білому жакеті: фото осіннього образу

Іспанська королева Летиція відвідала закриття 15-го Міжнародного семінару з мови та журналістики в монастирі Юсо. Для події вона обрала елегантний образ, одягнувши чорно-білий жакет і лосини.

Королева Іспанії продовжує з'являтися на публіці на різноманітних заходах. Цього разу прихильники звернули увагу не лише на новий образ, а й на зачіску, де виднілася сивина.

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Осінній look королеви Летиції

Для прохолодного, але сонячного осіннього дня королева Іспанії обрала елегантний чорно-білий подовжений жакет, під який одягнула чорну водолазку. Такий верх поєднала з чорними шкіряними лосинами. З взуття обрала замшеві чорні туфлі-човники.

Волосся Летиція вклала у легкі локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках.



Осінній look королеви Летиції / Фото Getty Images

Увагу публіки привернуло те, що цього разу була дуже помітна сивина Її Величності. Летиція не приховує її й наразі не планує фарбуватися.

Незмінним аксесуаром під час цього виходу, як і під час інших, була біла захисна маска.



Новий вихід королеви Летиції / Фото Getty Images



Новий вихід королеви Летиції / Фото Getty Images