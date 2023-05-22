У білому костюмі: королева Летиція у ніжному образі з'явилась на випускному доньки

Принцеса Леонор завершила навчання у коледжі UWC Atlantic College. На випускний прибула вся королівська сім'я – король Філіп VI та королева Летиція, а також сестра Софія.

Найстарша донька короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції закінчила навчання у коледжі. Днями у принцеси Леонор відбувся урочистий випускний.

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У 2021 році принцеса Леонор вступила до UWC Atlantic College – днями вона ж завершила навчання. Та зараз там здобуває знання її молодша сестра – принцеса Софія.

Королева Летиція на випускному доньки

У мережі з'явилися красиві кадри королівської родини на випускному. Принцеса Леонор постала у кораловій сукні-смокінгу та з невеликою кількістю макіяжу на обличчі. Сестра випускниці обрала небесно-блакитний костюм зі штанів та блузки.

Король Філіп VI обрав синій костюм, а його дружина – елегантний білий костюм від бренду Carolina Herrera. Вона доповнила образ туфлями та сумочкою. Летиція розпустила волосся та зробила повсякденний макіяж.



Іспанська королівська сім'я / Фото з твітера королівської родини

Нагадаємо, королева Летиція з чоловіком була гостею коронації Чарльза ІІІ. На урочисту подію вона обрала рожевий ансамбль від Carolina Herrera – спідницю-футляр довжини міді, жакет з баскою на талії та розкішний капелюх від іспанського бренду.

Також зауважимо, що принцеса Леонор продовжуватиме навчання. Оскільки вона є спадкоємицею престолу, то повинна пройти військовий вишкіл. Зокрема, з серпня принцеса навчатиметься в Армійській військовій академії в Сарагосі. Після цього вона вирушить до військово-морського училища, а згодом пройде навчання в Головній військово-повітряній академії.