Уряд домовився з королівством, що військова підготовка принцеси буде дуже інстенсивна. Наразі принцеса Леонор зараз закінчує дворічний курс середньої школи UWC Atlantic College в Уельсі.
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Принцеса Леонор пройде трирічне військове навчання
Згодом вона піде на навчання до відповідного університету.
Яким буде навчання принцеси:
- Вже в серпні чи вересні розпочнеться навчання. Принцеса Леонор проведе свій перший рік навчання в Армійській військовій академії в Сарагосі.
- Після цього вона вирушить до військово-морського училища. Так, серед іншого, буде і навчальне плавання на парусному кораблі "Хуана Себастьяна Елькан".
- Згодом принцеса пройде ще навчання в Головній військово-повітряній академії.
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес розповіла, що у всіх парламентських монархіях спадкоємець повинен мати військову кар'єру.
Свого часу головнокомандувачем збройних сил буде жінка, і останніми роками ми вживаємо дуже важливих зусиль щодо залучення жінок до збройних сил,
– додала Роблес.
Принцеса Леонор зараз перша в черзі на трон
Вона є першою в черзі на престол, якщо не народиться спадкоємець чоловічої статі, за нею слідує її молодша сестра Софія.
Королівська сім'я Іспанії (принцеса Леонора посередині ліворуч) / Фото Daily Mall
Саме Леонор стане верховним головнокомандувачем збройних сил, коли її батько піде у відставку або помре.
До слова, днями у Великій Британії король Чарльз III провів церемонію посвяти у лицарі гітариста британського гурту Queen Браяна Мея. Музикант був на аудієнції в Букінгемському палаці. Деталі – читайте у нашій статті.