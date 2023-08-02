У рожевій сукні в стилі Барбі: королева Летиція зачарувала літнім образом на відпочинку
Джерело:royalfashionpolice
Королівська сім'я відпочиває в рідній Іспанії. Вони відправились на Майорку, де відвідали сади Альфабія. На відпочинку всі члени родини мали неймовірний вигляд, адже підібрали стильні літні образи.
Відтак королева Летиція обрала сукню в стилі Барбі. Вона була трендового рожевого кольору і чудово підкреслила неймовірну фігуру жінки.
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Образ королеви Іспанії
Її Величність для прогулянки садами з сім'єю обрала однотонну сукню довжини міді в яскраво-рожевому кольорі з V подібним вирізом від іспанського бренду Adolfo Domínguez. На талію королева Летиція додала мотузковий пояс в тон. Аутфіт довершили плетена сумка від Audali та білі босоніжки від Torres Calada. З аксесуарів вона обрала невеликі сережки.
На обличчі у Летиції був легкий макіяж, а волосся Її Величність вклала в легкі локони.
Королева Летиція в рожевій сукні / Фото з інстаграму
Попередні образи королеви Іспанії з сукнями
- Король Філіп VI та королева Летиція відкрили новий музей "Галерея королівських колекцій" у Мадриді. На відкриття Її Величність одягнула чорно-білу сукню міді з квітковим принтом від бренду Carolina Herrera. Її доповнили шовковий чорний пояс з елегантним бантом на талії. До вбрання королева підібрала туфлі чорного кольору від того ж бренду та чорний маленький клатч від Varela official.
- На прийом з королевою Йорданії Летиція вдягла літню сукню довжини міді від Diego Estrada у квітковий принт. Під неї вона підібрала насичено-рожеві туфлі на шпильках.
- У червні Її величність відвідала засідання Молодіжного фонду. Для заходу вона обрала стильну молочну сукню з мереживними вставками. Талію підкреслив широкий пояс, а образ доповнили гірчичні туфлі на високих підборах.
- Королева Летиція та король Філіп VI були на прийомі у президентського подружжя Німеччини – Франка-Вальтера Штайнмайєра та Ельке Бюденбендер у палаці Бельв'ю в Берліні. Її Величність одягнула розкішну червону сукню з кейпнакидкою зі старої колекції від Stella McCartney. Вартість такого вбрання складає 2764 долари. Поєднала вона її зі взуттям на підборах. Серед аксесуарів аутфіт Летиції довершили: золотий клатч, коштовний браслет з червоним камінням і масивні сережки.