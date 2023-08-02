У рожевій сукні в стилі Барбі: королева Летиція зачарувала літнім образом на відпочинку

Королівська сім'я відпочиває в рідній Іспанії. Вони відправились на Майорку, де відвідали сади Альфабія. На відпочинку всі члени родини мали неймовірний вигляд, адже підібрали стильні літні образи.

Відтак королева Летиція обрала сукню в стилі Барбі. Вона була трендового рожевого кольору і чудово підкреслила неймовірну фігуру жінки.

До теми У монолуці від українського бренду: Олена Зеленська провела робочу зустріч у Києві

Образ королеви Іспанії

Її Величність для прогулянки садами з сім'єю обрала однотонну сукню довжини міді в яскраво-рожевому кольорі з V подібним вирізом від іспанського бренду Adolfo Domínguez. На талію королева Летиція додала мотузковий пояс в тон. Аутфіт довершили плетена сумка від Audali та білі босоніжки від Torres Calada. З аксесуарів вона обрала невеликі сережки.

На обличчі у Летиції був легкий макіяж, а волосся Її Величність вклала в легкі локони.



Королева Летиція в рожевій сукні / Фото з інстаграму

Попередні образи королеви Іспанії з сукнями