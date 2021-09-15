Королева Летиція на робочу зустріч одягнула сукню з деніму: фото нового виходу

Іспанська королева Летиція після літньої відпустки повернулася до активної роботи. Ледь не щодня вона відвідує різноманітні зустрічі. Для чергового офіційного виходу Її Величність обрала темно-синю сукню з деніму та червоне взуття.

Королева побувала на святкуванні 50-ої річниці створення факультету інформаційних наук UCM. Урочиста подія відбулася в Мадриді.

Зверніть увагу Королеві Летиції – 49: розкішні образи Її Величності у вечірніх сукнях

Стильний look королеви Летиції

49-річна Її Величність для нового виходу обрала темно-синю сукню з деніму, яка підкреслила витончену фігуру. Яскравими доповненнями образу стали тонкий червоний пояс і туфлі-човники з крокодилячої шкіри на високих підборах.

Волосся Летиція вклала рівно, воно майоріло на вітрі. На обличчі вона зробила насичений повсякденний макіяж з акцентом на очах. У вухах королеви красувалися золоті сережки-кільця, а на пальці – улюблена каблучка Karen Hallam, яку подарували доньки.

Незмінним аксесуаром кожного аутфіту Летиції в час пандемії коронавірусу є захисна маска, без якої не обійшлося й цього разу.



Королева Летиція в сукні з деніму / Фото Getty Images

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