Королева Летиція на робочу зустріч одягнула сукню з деніму: фото нового виходу
Джерело:24 канал
Іспанська королева Летиція після літньої відпустки повернулася до активної роботи. Ледь не щодня вона відвідує різноманітні зустрічі. Для чергового офіційного виходу Її Величність обрала темно-синю сукню з деніму та червоне взуття.
Королева побувала на святкуванні 50-ої річниці створення факультету інформаційних наук UCM. Урочиста подія відбулася в Мадриді.
Зверніть увагу Королеві Летиції – 49: розкішні образи Її Величності у вечірніх сукнях
Стильний look королеви Летиції
49-річна Її Величність для нового виходу обрала темно-синю сукню з деніму, яка підкреслила витончену фігуру. Яскравими доповненнями образу стали тонкий червоний пояс і туфлі-човники з крокодилячої шкіри на високих підборах.
Волосся Летиція вклала рівно, воно майоріло на вітрі. На обличчі вона зробила насичений повсякденний макіяж з акцентом на очах. У вухах королеви красувалися золоті сережки-кільця, а на пальці – улюблена каблучка Karen Hallam, яку подарували доньки.
Незмінним аксесуаром кожного аутфіту Летиції в час пандемії коронавірусу є захисна маска, без якої не обійшлося й цього разу.
Королева Летиція в сукні з деніму / Фото Getty Images
Осінні виходи королеви Іспанії
- Для походу в музей Ель Прадо Летиція обрала легку сукню ніжно-блакитного кольору.
- У синій сукні довжини міді з яскравими дрібними крапками від бренду BOSS Її Величність була на відкритті 80-го Мадридського книжкового ярмарку в парку Ретіро.
- В одну зі шкіл міста Суера королева приїжджала в білій сорочці й темно-синіх штанах.