Коронацію Чарльза ІІІ вчора відвідали члени британської королівської родини, світові лідери, гості та навіть зірки. Це була співачка Кеті Перрі, акторка Емма Томпсон та інші, повідомляє 24 Канал.

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Кеті Перрі

Виконавиця прибула на подію у компанії редактора британського Vogue Едварда Еннінфула. Співачка одягнула елегантний костюм лавандового кольору Vivienne Westwood та капелюшок. Її образ доповнювали білі туфлі та прикраси.

До слова, у Вестмінстерському абатстві із зіркою трапився конфуз. Вона не змогла знайти своє місце й блукала по абатстві.

Емма Томпсон

Британська акторка прийшла на коронацію з чоловіком Грегом Уайзом. Вона постала перед публікою у чорній сукні та червоному пальті з квітковим принтом.

Нік Кейв

Лайонел Річі

Також на церемонії коронації помітили акторок Джуді Денч та Меггі Сміт.

Сьогодні ввечері зірки виступатимуть у Віндзорському замку. Окрім Кеті Перрі там виступлять оперні співаки Андреа Бочеллі, Брін Терфель та гурт Take That.