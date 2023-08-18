У вишуканому костюмі: королева Летиція провела доньку на навчання у військову академію
Джерело:Casa de S.M. el Rey
Король та королева Іспанії провели старшу доньку на навчання. Принцеса Леонор вступила до військової академії.
Іспанська королівська сім'я усім складом провела принцесу Леонор на навчання. Світлинами з прощання поділилися в офіційному акаунті.
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Принцеса Леонор відправилась на навчання
Король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія разом з принцесою Леонор прибули до Генеральної військової академії Сарагоси. Вони мило спілкувалися, а після міцних обіймів провели дівчину на навчання.
Іспанська королівська сім'я / Фото з соцмереж королівської родини
Іспанська королева з нагоди виходу у світ одягнула вишуканий бежевий костюм від бренду Adolfo Dominguez. Під костюм вона підібрала молочний топ і замшеві балетки. Летиція розпустила волосся та зробила повсякденний макіяж.
Філіп VI був у військовій формі, а його молодша донька Софія постала у зеленій блузці від Zara та білих штанах. Принцеса Леонор також одягнула білі штани й поєднала їх з блакитною блузкою.
Іспанська королівська сім'я / Фото з соцмереж королівської родини
Де навчатиметься принцеса Леонор
- У червні цього року старша донька Філіпа VI та Летиції завершила дворічне навчання у коледжі UWC Atlantic College. Там зараз навчається її молодша сестра.
- Принцеса Леонор – спадкоємиця престолу. Оскільки після смерті чи відставки батька вона може зайняти трон, дівчина повинна пройти військовий вишкіл. Зараз вона розпочинає навчання в Загальній військовій академії у новому класі кадетів. Леонор буде мати особливий навчальний план: два курси протягом одного року та особлива спеціалізація в піхоті.
- Після навчання в академії Леонор вирушить до військово-морського училища, а згодом пройде навчання в Головній військово-повітряній академії.