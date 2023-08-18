Іспанська королівська сім'я усім складом провела принцесу Леонор на навчання. Світлинами з прощання поділилися в офіційному акаунті.
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Принцеса Леонор відправилась на навчання
Король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія разом з принцесою Леонор прибули до Генеральної військової академії Сарагоси. Вони мило спілкувалися, а після міцних обіймів провели дівчину на навчання.
Іспанська королівська сім'я / Фото з соцмереж королівської родини
Іспанська королева з нагоди виходу у світ одягнула вишуканий бежевий костюм від бренду Adolfo Dominguez. Під костюм вона підібрала молочний топ і замшеві балетки. Летиція розпустила волосся та зробила повсякденний макіяж.
Філіп VI був у військовій формі, а його молодша донька Софія постала у зеленій блузці від Zara та білих штанах. Принцеса Леонор також одягнула білі штани й поєднала їх з блакитною блузкою.
Іспанська королівська сім'я / Фото з соцмереж королівської родини
Де навчатиметься принцеса Леонор
- У червні цього року старша донька Філіпа VI та Летиції завершила дворічне навчання у коледжі UWC Atlantic College. Там зараз навчається її молодша сестра.
- Принцеса Леонор – спадкоємиця престолу. Оскільки після смерті чи відставки батька вона може зайняти трон, дівчина повинна пройти військовий вишкіл. Зараз вона розпочинає навчання в Загальній військовій академії у новому класі кадетів. Леонор буде мати особливий навчальний план: два курси протягом одного року та особлива спеціалізація в піхоті.
- Після навчання в академії Леонор вирушить до військово-морського училища, а згодом пройде навчання в Головній військово-повітряній академії.