Испанская королевская семья всем составом провела принцессу Леонор на обучение. Фотографии по прощанию поделились в официальном аккаунте.

Смотрите также Принцесса Евгения мило поздравила сестру Беатрис с днем рождения: забавные фото сестер

Принцесса Леонор отправилась на учебу

Король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София вместе с принцессой Леонор прибыли в Генеральную военную академию Сарагосы. Они мило общались, а после крепких объятий провели девушку на учебу.



Испанская королевская семья / Фото из соцсетей королевской семьи

Испанская королева по случаю выхода в свет надела изысканный бежевый костюм от бренда Adolfo Dominguez. Под костюм она подобрала молочный топ и замшевые балетки. Летиция распустила волосы и сделала обычный макияж.

Филипп VI был в военной форме, а младшая дочь София предстала в зеленой блузке от Zara и белых брюках. Принцесса Леонор тоже надела белые брюки и соединила их с голубой блузкой.



Испанская королевская семья / Фото из соцсетей королевской семьи

Где будет учиться принцесса Леонор