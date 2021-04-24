Королева Летиція підкорила бездоганним образом у синій сукні: ефектний кадр

Іспанська королева Летиція з чоловіком, королем Філіпом VI відвідали світський захід. Королева продемонструвала новий вишуканий образ у синій сукні та білому пальті.

У п'ятницю, у Всесвітній день книжки та авторського права, королева Летиція і король Філіп VI відвідали Інститут Сервантеса. Королева Іспанії захопила публіку черговим бездоганним аутфітом.

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Образ королеви Летиції

Іспанська королева постала перед камерами фотографів у розкішній синій сукні довжини міді від Massimo Dutti з V-подібним вирізом. Широкий пояс із бантом вдало підкреслив ідеальну фігуру Її Величності. Зверху вона одягнула довге білосніжне пальто, що додало образові вишуканості й елегантності.

Вбрання Летиція поєднала із синіми туфлями з гострим носком й на високих підборах. У стиль до них королева підібрала прямокутну сумку зі зміїної шкіри. Цього разу вона вирішила не доповнювати look аксесуарами.

Іспанська королева випрямила пишне волосся та розпустила його. На обличчі вона зробила гарний макіяж з акцентом на очах. Її Величність нафарбувала повіки коричневими та яскравими блискучими тінями.



Королева Летиція / Фото Getty Images

Вишукані аутфіти королеви Іспанії