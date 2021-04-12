Перехоплює подих: королева Летиція одягнула повністю червоний образ у конгрес

Королева Іспанії Летиція рідко обирає настільки яскраві образи, як сьогодні, 12 квітня. Її Величність відвідала церемонію нагородження Клари Кампоамор в конгресі Мадриду у total red образі.

На святковий захід іспанська королева прибула одна, без чоловіка – короля Філіпа VI. Для урочистої події вона обрала вишуканий та надзвичайно стильний червоний костюм, що складався із штанів-кльош із розрізами біля щиколоток та двобортного піджака, який створював ілюзію ще й блузи під жакетом.

До слова Королева Летиція підкорила бездоганним виходом: фото в стильному жакеті

Look королеви Летиції доповнювали туфлі-човники із замші червоного кольору та "пітоновий" клатч такого ж кольору. З прикрас на ній можна побачити лише лаконічні золоті сережки та кільце на вказівному пальці. Волосся королеви було прямим та ледь укладеним, а обличчя підкреслене денним легким макіяжем. Незмінним аксесуаром Летиції також була захисна медична маска.



Королева Летиція в Мадриді / Фото Getty Images

На заході королева Летиція віддала честь іспанській політикині та феміністці Кларі Кампоамор. Її згадували як одну з визначних постатей країни, яка боролась за утвердження виборчого права жінок в Іспанії.

Королева Летиція звернулась до Єлизавети II

Варто додати, що королева Летиція днями висловила свій жаль з приводу смерті 99-річного британського принца Філіпа. Разом з чоловіком вони звернулись до дружини принца Філіпа – Єлизавети II.

"Дорога тітко Лілібет, ми були глибоко засмучені, дізнавшись про смерть нашого дорогого дядька Філіпа. У цей важкий час ми б хотіли висловити вам щирі співчуття від імені уряду та народу Іспанії, а також всю нашу близькість та підтримку. Ми ніколи не забудемо заходи, які розділяли, а також спадщину служіння та відданості короні й Сполученому Королівству, які він завжди виконував разом з Вами. Наші думки та молитви з Вашою Величністю та усією сім'єю. Зі всією нашою любов'ю та прив'язаністю, Філіп та Летиція".