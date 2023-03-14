Королева-консорт Камілла з'явилася на публіці з брошкою, яка належала Єлизаветі II

Королева-консорт Камілла здійснила публічний вихід з королем Чарльзом ІІІ до Вестмінстерського абатства у Лондоні. Королева одягнула яскраву сукню, яку доповнила брошкою з діамантми та сапфіром, що належала Єлизаветі ІІ.

Для служби в абатстві Камілла обрала яскраво-синю сукню-пальто від Fiona Clare та капелюшок з пір'ям. До неї приєдналася принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка також одягла історичну прикрасу.

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Камілла одягла брошку Єлизавети

Королева-консорт доповнила свій образ особливою прикрасою. Вона одягла брошку з 18 діамантами та величезним сапфіром, яка належала королеві Єлизаветі II.



Єлизавета ІІ / Фото Living

Ювеліри оцінюють брошку під назвою "Сапфіровий кластер" у 680 тисяч доларів. Навколо сапфіру розташовані два ряди діамантів. Цікаво, що брошка походить від імператриці Марії Федорівни Романової, її носила дружина імператора Олександра III наприкінці 1800-х років.

Своє вбрання королева-консорт Камілла також доповнила шкіряними рукавичками, чорним клатчем та замшевими човниками.



Король Чарльз та Камілла / Фото Page Six

Кейт теж обрала історичні прикраси

У Вестмінстерському абатстві принцеса Уельська з'явилася в темно-синьому костюмі з жакардовим принтом з осінньої колекції Erdem.

Принцеса Уельська також одягла сережки з сапфірами та діамантами, які належали Діані, та коштовну брошку з пір'ям.



Кейт Міддлтон / Фото Page Six

Цікаво, що брошка з пір'ям має королівську історію. ЇЇ вперше побачили у 1863 році, коли майбутній король Едуард VII одружився на принцесі Данії Олександрі. На брошці зображено герб принца Уельського (нинішній титул принца Вільяма) з його характерним пір’ям. Прикрасу оцінюють у 400 тисяч доларів.

До слова, недавно Кейт Міддлтон з'явилась перед публікою у яскраво-червоному пальті від улюбленого бренду Alexander McQueen.

Свій образ принцеса Кейт доповнила незвичними та милими аксесуарами, які привернули увагу найбільше – рукавичками. Зокрема, відомо, що їх принцеса Уельська придбала у лондонському магазині близько 17 років тому.