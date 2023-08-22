Короля Чарльза III запитали про принца Гаррі: його коротка відповідь вразила публіку

Стосунки короля Чарльза III та його сина Гаррі називають найгіршими за увесь час. Та нещодавно монарха запитали про Гаррі на публіці, а його відповідь натякала на бажання до примирення.

Букінгемський палац та члени королівської сім'ї практично ніколи не коментували ставлення до Гаррі та Меган після виходу з монаршої родини. Та різні джерела повідомляли, що їхні взаємини точно не в найкращому стані.

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Чарльз III висловився про сина

У пресі згадують, як король відвідав кампус Університету Східного Лондона в Стратфорді у день його 125-річчя, та відкрив там меморіальну дошку.

Вітаючись з публікою, Чарльз III почув запитання від прихильника: "Поверніть Гаррі, будь ласка, не могли б ви повернути його, будь ласка, сер?". Монарх перепитав: "Кого?". На це йому відповіли, що мова йде про Гаррі, його сина.

Було б добре,

– з ноткою розчарування відповів король підданому.

На думку королівських експертів, зараз родина хоче знайти шляхи до примирення. У листопаді Чарльз III святкуватиме 75-річчя. Можливо, на день народження він запросить молодшого сина з його сім'єю.

Що востаннє було відомо про стосунки Гаррі з батьком