На концерті Тревіса Скотта загинули фани: з'явились моторошні відео з тисняви

У п'ятницю, 5 листопада, у Техасі стартував музичний фестиваль Astroworld Festival, засновником якого є репер Тревіс Скотт. Саме його виступ перетворив ніч відкриття на фільм жахів. Через страшну тисняву загинуло щонайменше вісім фанів зірки.

З 2018 року Тревіс Скотт збирав фанів на масштабний фестиваль просто неба Astroworld Festival. Щороку на подію в Х'юстоні чекають тисячі людей. Цьогоріч захід прийняв 50 тисяч меломанів, однак для деяких з них він став фатальним.

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У ніч відкриття, після 21:00, на сцену вийшов репер Тревіс Скотт, що спровокувало ажіотаж у фан-зоні. Шанувальники намагались проштовхнутись ближче до сцени, що викликало жахливу тисняву. У натовпі люди падали, непритомніли. Це породжувало ще більшу паніку.

Як передає голова пожежної служби Х'юстона, 17 людей були доставлені до лікарні. 11 з них мали зупинку серця, а 8 – на жаль, померли. До того ж не всі загиблі були повнолітніми.

Як реагує Тревіс Скотт

29-річний бойфренд Кайлі Дженнер нібито кілька разів зупиняв свій концерт, побачивши, що біля сцени утворилась моторошна тиснява. Ба більше, він кликав охорону на допомогу фанам, просив переконатися, чи все з ними гаразд.

За інформацією BBC, машини швидкої допомоги з сиренами проштовхувалися разів натовп. У цей час Тревіс Скотт продовжував виступ. Однак, коли стало очевидно, що постраждало багато людей, організатори зупинили фестиваль.

У готелі Wyndham Houston розгорнули центр для осіб, родичі яких були на Astroworld Festival, однак не давали про себе чути.

Наші серця з фестивальною родиною цієї ночі. Особливо з тими, кого ми втратили, і з їхніми близькими,

– йдеться в офіційному повідомленні в інстаграмі.

Реакція фестивалю на кількість жертв / Фото з інстаграму Astroworld Festival