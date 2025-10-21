Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт booksbyheart27. Відео цього моменту ширяться мережею.
На відео жінка в сірому светрі та джинсах танцює під сценою, коли Катерина Бужинська і Михайло Грицкан співають пісню "Сто тисяч кроків". В один момент вона поцілувала камеру телефона іншої глядачки.
Поведінка жінки, яка схоже перебувала у нетверезому стані, не сподобалась іншій прихильниці творчості Бужинської й Грицкана. Спершу вона взяла її за плечі та відвела в бік, а потім вдарила по обличчю.
Жінка продовжила танцювати, а також підійшла до глядачок, які фотографувалися біля сцени. У цей момент до неї підійшла інша відвідувачка концерту і вдарила по обличчя.
Як пише СЦЕНА.UA, Катерина Бужинська помітила інцидент і одразу викликала охорону. Розборонити глядачок намагався організатор заходу Єгор Ющик, якому жінка у нетверезому стані травмувала вухо. Її вивели із зали, де відбувався концерт, і викликали поліцію.
Народна артистка України вже відреагувала на бійку у своєму інстаграмі.
Люблю всіх і кожного, але має бути здоровий глузд та відповідальність. Прикро бачити, особливо коли жінки встрягають у бійку,
– написала Бужинська.
Що відомо про тур Катерини Бужинська і Михайла Грицкана?
Зазначимо, що Катерина Бужинська і Михайло Грицкан перебувають у всеукраїнському благодійному турі "Воля". Влітку концерти відбулися у восьми містах України та Європи.
Під час концертів збирають гроші на допомогу ЗСУ.
У Миколаєві вдалося зібрати 47 тисяч 500 гривень.