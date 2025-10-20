Більше про те, як пройшов перший концерт Шугара в Палаці спорту, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Відвідувачі концерту в унісон з Олегом Шугаром співали "Олєг", "Тьотя", "Йо-йо" та інші треки. На концерт завітав і зірковий гість – Іван Люленов. Артисти виконали спільну пісню "Панічка".
Олег Шугар – "Тьотя": дивіться відео онлайн
Олег Шугар і Іван Люленов – "Панічка": дивіться відео онлайн
Шугар і Люленов заспівали разом хіт цього літа "Шовковиця". На шанувальників чекав сюрприз, адже артисти також створили мешап треків "Тьотя" і Creep англійського рок-гурту Radiohead.
Олег Шугар і Іван Люленов – "Шовковиця": дивіться відео онлайн
Мешап треків від Шугара і Люленова: дивіться відео онлайн
Зі сцени Шугар розповів, що 19 жовтня 2024 року відіграв свій перший сольний концерт у Львові, який відвідали 275 людей. Пройшов рік і він виступає у Палаці спорту перед тисячами прихильників.
Олег Шугар про перший сольний концерт: дивіться відео онлайн
На учорашній концерт завітали шоумен Анатолій Анатоліч і телеведуча Аліна Шаманська.
Олег Шугар розірвав нафіг український шоубіз! Моє головне слово вечора: "Пишаюся страшно!" Це успіх! Без жодної піар стратегії! Без грошей, без зв'язків, без порад експертів, без великої команди. Простий хлопець із Хмельницького з великою вірою і талантом,
– написала Шаманська.
Хто такий Олег Шугар?
Олег Шугар родом з міста Хмельницький. Він навчався на факультеті управління та економіки за напрямом "менеджмент" у Хмельницькому університеті правління та права.
Шугар працював графічним дизайнером в IT-сфері. Його музична кар'єра розпочалась з каверів, які артист публікував в інстаграмі. Найбільшу популярність здобув завдяки хітам "Олєг" і "Тьотя".
Одружений з блогеркою Настею Борщ (Анастасія Ковальчук).