Більше про те, як пройшов перший концерт Шугара в Палаці спорту, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Нікіта Кісельов зібрав аншлаг у Львові та виконав свої найкращі хіти

Відвідувачі концерту в унісон з Олегом Шугаром співали "Олєг", "Тьотя", "Йо-йо" та інші треки. На концерт завітав і зірковий гість – Іван Люленов. Артисти виконали спільну пісню "Панічка".

Олег Шугар – "Тьотя": дивіться відео онлайн

Олег Шугар і Іван Люленов – "Панічка": дивіться відео онлайн

Шугар і Люленов заспівали разом хіт цього літа "Шовковиця". На шанувальників чекав сюрприз, адже артисти також створили мешап треків "Тьотя" і Creep англійського рок-гурту Radiohead.

Олег Шугар і Іван Люленов – "Шовковиця": дивіться відео онлайн

Мешап треків від Шугара і Люленова: дивіться відео онлайн

Зі сцени Шугар розповів, що 19 жовтня 2024 року відіграв свій перший сольний концерт у Львові, який відвідали 275 людей. Пройшов рік і він виступає у Палаці спорту перед тисячами прихильників.

Олег Шугар про перший сольний концерт: дивіться відео онлайн

На учорашній концерт завітали шоумен Анатолій Анатоліч і телеведуча Аліна Шаманська.

Олег Шугар розірвав нафіг український шоубіз! Моє головне слово вечора: "Пишаюся страшно!" Це успіх! Без жодної піар стратегії! Без грошей, без зв'язків, без порад експертів, без великої команди. Простий хлопець із Хмельницького з великою вірою і талантом,

– написала Шаманська.

Хто такий Олег Шугар?