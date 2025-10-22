Він вже показав наслідки "прильоту". Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку кінорежисера.
Як виявилося, Олексій не був удома на момент обстрілу – він поїхав у відрядження.
Рідний Київ – важка ніч. До мене в будинок прилетіло. Сусіди в шоці. Слава Богу, всі живі,
– написав Комаровський.
Він показав фото багатоповерхівки, де на верхніх поверхах здійнялася пожежа і кадри зсередини пошкодженої квартири.
У будинок відомого продюсера відбувся "приліт" / Скриншот з інстаграм-сторіс
Деталей про те, чи саме ця квартира на фото належить кінорежисеру, наразі немає.
Додамо, що внаслідок цього ракетного обстрілу також постраждав будинок української телеведучої Ірини Хоменко. У багатоповерхівку влучив "Шахед". Відомо про двох загиблих сусідів Ірини. Про це вона розповіла в інстаграм-сторіс на своїй сторінці.
Що відомо про обстріл Києва 22 жовтня?
- Ворог атакував столицю балістичним озброєнням та ударними БплА.
- Пошкодження зафіксували в Печерському, Дніпровському, Деснянському, Дарницькому та Солом'янському районах.
- Начальник Київської міської військової адміністрації повідомляв, що станом на 14:30 кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 29 осіб. З них 5 дітей.