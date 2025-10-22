Він вже показав наслідки "прильоту". Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку кінорежисера.

Як виявилося, Олексій не був удома на момент обстрілу – він поїхав у відрядження.

Рідний Київ – важка ніч. До мене в будинок прилетіло. Сусіди в шоці. Слава Богу, всі живі,

– написав Комаровський.

Він показав фото багатоповерхівки, де на верхніх поверхах здійнялася пожежа і кадри зсередини пошкодженої квартири.

У будинок відомого продюсера відбувся "приліт" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Деталей про те, чи саме ця квартира на фото належить кінорежисеру, наразі немає.

Додамо, що внаслідок цього ракетного обстрілу також постраждав будинок української телеведучої Ірини Хоменко. У багатоповерхівку влучив "Шахед". Відомо про двох загиблих сусідів Ірини. Про це вона розповіла в інстаграм-сторіс на своїй сторінці.

Що відомо про обстріл Києва 22 жовтня?