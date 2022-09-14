"Хай співає в Москві": поляки обурюються анонсом концерту засновника Pink Floyd у Кракові
Джерело:Рolsat News
Засновник легендарного гурту Pink Floyd Роджер Вотерс минулого тижня зганьбився, написавши лист до Зеленської. Його концерт анонсували в Кракові, однак поляки очевидно не хочуть бачити на сцені "посіпаку путіна".
Колишній фронтмен та засновник гурту Pink Floyd Роджер Вотерс оголосив концертний тур. Він співатиме у багатьох країнах, зокрема й у Польщі.
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Як поляки реагують на концерт Вотерса
У мережі оголосили, що в межах туру This is not a drill відбудеться концерт музиканта у квітні в Кракові. Продаж білетів розпочнеться 16 вересня.
Однак в мережі не надто радісно відреагували на анонс виступу Роджера Вотерса. Хоч знайшлись люди, які вважають, що це просто музика, інші протестують проти цього концерту:
- "Цей концерт повинен відбуватися в Москві або Мінську, а не в Кракові";
- "Є люди, які повинні грати й нічого не говорити";
- "Те, що він написав у своєму листі Зеленській, свідчить про те, що він ідіот";
- "Протягом багатьох років Вотерс був для мене одним із найважливіших митців. Але сьогодні він – абсолютно застарілий старий клоун із черепом, наповненим гноєм, де мав бути мозок";
- "Чудовий музикант, але реаліті-коментатор жахливий...";
- "На цього кремлівського пропагандиста? Я б навіть безплатно не пішов. Слава Україні!";
- "Чекаємо концерт на Червоній площі під почесним патронатом путіна".
Але не тільки користувачі бунтують проти концерту. Депутат міської ради Кракова Лукаш Вантух пообіцяв поговорити з мером і колегами, щоб скасувати захід.
"Роджер Вотерс – запеклий посіпака путіна – хоче виступити на "Таурон Арені" у Кракові. У середу у нас сесія Краківської міської ради, і я буду говорити з мером і депутатами, щоб скасувати це. Така подія була б ганьбою для нашого міста. Нехай співає в Москві", – виступив діяч.
Що не так з Роджером Вотерсом
- На початку серпня засновник гурту Pink Floyd назвав Джо Байдена "воєнним злочинцем". На думку музиканта, США розпалюють вогонь через постачання зброї, а українцям варто сісти з окупантами за стіл переговорів. Вже тоді це викликало обурення серед користувачів мережі.
- Схожі слова він повторив знову, коли реагував на нове інтерв'ю Олени Зеленської. Він звернувся до першої леді в листі й заявив, що озброєння Заходу не зупинить війну. Чоловік назвав війну на Донбасі – громадянським конфліктом, а причиною війни – "крайніх націоналістів".
- Перша леді не тягнула з відповіддю та відповіла музиканту. "Це росія напала на Україну, знищує міста та вбиває людей. Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби — завтра нас не буде. Якщо рф відмовиться від війни – війна закінчиться. Роджере Вотерс, вам варто просити миру в президента іншої країни", – сказала Зеленська.