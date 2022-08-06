Бєдняков гостро відреагував на цинічний концерт окупантів на "Азовсталі" в Маріуполі

Поки в Оленівці по-звірячому вбивають українських військовополонених, на "Азовсталі" грають концерти для окупантів і псевдоволонтерів. На черговий цинізм росії в рідному Маріуполі відреагував телеведучий Андрій Бєдняков.

Жалюгідним концертом на "Азовсталі" окупанти пробили чергове дно. Пройти повз цього "свята" на кістках не зміг ексведучий "Орла і решки" Андрій Бєдняков, який народився й виріс у Маріуполі.

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Реакція Андрія Бєднякова на концерт окупантів на "Азовсталі"

Новини з Задзеркалля. "Асвабадітєлі" дали концерт на території заводу "Азовсталь". На території заводу, де гинули люди. Цивільні. Жінки. Діти,

– написав Андрій Бєдняков.

"Поставити хриплого у джинсовці з гітарою та засаленим, як і його джинси, волоссям. Заспівати пісню про віру та камінь – виконано. Зібрати речі в чорний пакет і звалити з Маріуполя – завантажується", – саркастично додав ведучий, натякнувши, що невдовзі росіянам доведеться вшиватися з його міста.

Абсурдно те, що "мы не оставим свои города" так званий артист співає на тлі руїн заводу "Азовсталь". "Мы едины нашей кровью и верой, а наше слово много крепче чем камень. И не измерить никакой в мире мерой, то святое, что ковалось веками", – йдеться в пісні окупантів.

Публіка на концерті на "Азовсталі" / Скриншот з інстаграм-сторіс Андрія Бєднякова

Що відомо про цинічний концерт на руїнах "Азовсталі"

За організацію концерту на "Азовсталі", де гинули українські військові та цивільні, взялися квазіреспубліки з Донецька й Луганська та "молодая гвардия единой россии". Він відбувся у четвер, 4 серпня.

Послухати убогого гітариста зібралися окупанти та псевдоволонтери з ганчірками-триколорами. Хтось навіть намалював кремлівську "свастику" Z на футболці.

Публіка на концерті на "Азовсталі" / Фото MRPL News