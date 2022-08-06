Жалким концертом на "Азовстали" оккупанты пробили очередное дно. Пройти мимо этого "праздника" на костях не смог экс-ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков, который родился и вырос в Мариуполе.

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Реакция Андрея Беднякова на концерт оккупантов на "Азовстали"

Новости из Зазеркалья. "Асвабадетители" дали концерт на территории завода "Азовсталь". На территории завода, где погибали люди. Гражданские. Женщины. Дети,

– написал Андрей Бедняков.

"Поставить хриплого в джинсовке с гитарой и засаленными, как и его джинсы, волосами. Спеть песню о вере и камне – исполнено. Собрать вещички в черный пакет и свалить из Мариуполя – загружается", – саркастически добавил ведущий, намекнув, что вскоре россиянам придется ушивать из его города.

Абсурдно то, что "мы не оставим свои города" так называемый артист поет на фоне развалин завода "Азовсталь". "Мы едины нашей кровью и верой, а наше слово много крепче чем камень. И не измерить никакой в мире мерой, то святое, что ковалось веками", – говорится в песне оккупантов.

Публика на концерте на "Азовстале" / Скриншот из инстаграм-сторис Андрея Беднякова

Что известно о циничном концерте на руинах "Азовстали"

За организацию концерта на "Азовстали", где гибли украинские военные и гражданские, взялись квазиреспублики из Донецка и Луганска и "молодая гвардия единой россии". Он прошел в четверг, 4 августа.

Послушать нищего гитариста собрались оккупанты и псевдоволонтеры с тряпками-триколорами. Кто-то даже нарисовал кремлевскую "свастику" Z на футболке.

Публика на концерте на "Азовстале" / Фото MRPL News