Чому не вітчизняна фуфайка: Газманов заклеїв лого Prada на пуховику, в якому співав на Лужниках

"Шабаш" Путіна на концерті в "Лужниках" супроводився "патріотичними" вересками й піснями пропагандистів. Та разом з тим путініст Олег Газманов понуро співав на сцені у пуховику від Prada. Щоб не розсекретити, що це не вітчизняний трикотаж, артист заклеїв логотип.

Напередодні роковин повномасштабного вторгнення, 23 лютого, у Москві відбувся концерт-мітинг на стадіоні "Лужники". Замовний шабаш Путіна відвідало чимало артистів, які підтримують війну в Україні, повідомляє 24 Канал.

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Як Газманов намагався проявити патріотичність

На концерті Кремля з'явився путініст і псевдопатріот Олег Газманов, який заявляв, що готовий взяти в руки автомат, але чомусь досі бігає по Москві. Він понуро й дивлячись у підлогу заспівав "Господа офицеры". Та в мережі помітили, що "патріотичне" виконання не дуже збігається з вибором вбрання артиста.

Так, замість вітчизняних брендів, Олег Газманов обрав чорний пуховик від Prada вартістю близько 4,6 тисячі доларів. Та щоб не спійматися на гарячому, путініст заклеїв нагрудну кишеню з логотипом бренду та характерну червону стрічку, частинка якої видніється на куртці.



Газманов заклеїв лого / Скриншот з відео

У такий самий конфуз нещодавно втрапив мер підмосковного Дмитрова Ілля Поночевний – він заретушував напис Prada на такій самій куртці. Це лише засвідчує лицемірність пропагандистів, які насправді не готові підтримувати свою країну, хоч кричать про це на кожному кроці.

, що путіністи часто дуже неуважно підбирають собі вбрання. Так на інтерв'ю до Юрія Дудя пропагандист та актор Оскар Кучера приперся у футболці українського бренду (зараз її немає в наявності). Щирий "патріот" розповідав про підтримку російської армії та своєї країни чомусь не у вітчизняному вбранні.

Нагадаємо, Олег Газманов разом з іншими пропагандистами внесені у 8 пакет санкцій Європейського союзу проти Росії через війну в Україні. Хоч артист не такий сміливець, коли перебуває за кордоном – на новорічному корпоративі в Дубаї він відмовився відповідати на запитання щодо війни.