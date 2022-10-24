"Поруч акція неофашистів": концерт гурту ТНМК скасували у Флоренції

Українським артистам і колективам продовжують скасовувати концерти в Європі. Цього разу гурт ТНМК не зміг відіграти виступ у Флоренції.

Український гурт ТНМК гастролює Європою з благодійними концертами. Днями колектив приїхав в Італію, де мав відіграти виступ у Флоренції.

До слова "Наче проглянуло сонце": Фоззі зворушив повідомленням, яке отримав від захисника "Азовсталі"

Гурту ТНМК не дозволили провести концерт

Фоззі (Олександр Сидоренко) розповів, що гурту таки не вдалося виступити з концертом у Флоренції. Це поліція пояснила тим, що поруч начебто відбувалась акція неофашистів. Тому захід скасували з питань безпеки.

Флоренція прекрасна. Прямо неочікувано прекрасна. Тільки нам не дали там вчора зіграти – поліція відкликала дозвіл на акцію. Щось типу – поруч акція неофашистів, краще не загострювати. Навіть під гітару не дозволили. А в барабанщика з кишені вкрали телефон. Такого плану гастролі вчора були,

– поділився Фоззі.

Як українцям скасовують концерти

, це не перший інцидент з гуртом ТНМК. Музикантів пограбували під час концерту в Німеччині. У них вкрали комп'ютери, документи та гроші.