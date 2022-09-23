Меми досі актуальні, – Педан відвідав звільнену Харківщину і розповів, як втікали окупанти

Український ведучий Олександр Педан відвідав звільнені території на Харківщині. Він розповів про мешканців там та окупантів, які крали побутову техніку.

Український телеведучий Олександр Педан разом із ССО "Азов" приїхав на деокуповані території Харківської області. Він привіз гуманітарну допомогу мешканцям.

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Олександр Педан був на звільнених територіях

Ведучий, а тепер волонтер, розповів, що коли в когось є можливість відправити гуманітарку до звільнених територій – це варто зробити.

Привезли й роздали в Ізюмі гуманітарну допомогу. Зізнаюся, що в мене був когнітивний дисонанс. Напередодні ми телефонували й намагалися вийти на керівництво міста Ізюм, казали, що маємо гуманітарну допомогу, питали, куди її завезти. Нам відповіли, що там всього вистачає,

– поділився Олександр.

"Все ж ми взяли й повезли все самі, роздавали власними руками, і я побачив ту кількість людей, яким там необхідна допомога… Якщо у вас є можливість щось завезти до Ізюма та інших деокупованих територій, не сумнівайтеся. Ця гуманітарна допомога там потрібна!".

Як окупанти втікали з Харківщини

Олександр Педан поділився, що міста та села на Харківщині дуже знищені. До того ж окупанти позабирали з собою побутову техніку, як у мемах кількамісячної давності.

"Там, на жаль, майже не залишилося населених пунктів. Їх або розбомбили, або розікрали. Орки тікали звідти так: кидали військову техніку, набої, але не забували нашу побутову техніку. Всі меми досі актуальні! Вони позабирали ноутбуки, а кабелі й зарядки до них позалишали. Як хочуть потім використовувати техніку без запчастин? Я не розумію. Також позабирали електрочайники, але позалишали до них підставки. Навіщо воно їм?" – поділився ведучий.