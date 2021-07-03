Конкурс "Міс Україна" не може знайти учасниць: все через нові правила

Організатори головного конкурсу краси "Міс Україна" втрапили у конфуз. Через посилення вимог до учасниць їм доводиться відмовляти безлічі красунь. Як змінились правила, дізнавайтесь нижче.

Цьогоріч конкурс "Міс Україна" відбувається за підтримки американських партнерів, які посилили вимоги до претенденток на титул головної красуні. Організаторам важко знайти 25 учасниць, які б відповідали новим правилам.

До теми Продовжувати боротьбу: як змінилось життя минулої Міс України Вероніки Дідусенко після скандалу

Раніше за головну корону змагалися неодружені дівчата віком від 17 до 26 років і зростом не менше 168 сантиметрів. Американці ж вимагають, щоб конкурсантки:

не мали татуювань;

не збільшували губи;

не мали імплантів;

не нарощували волосся;

не надавали ескорт-послуги.

На диво, найважче знайти дівчат, які б відповідали останньому критерію. Аби учасниці не заплямували репутацію конкурсу, організатори ретельно перевіряють, чи не пов'язані вони з ескортом – моніторять соцмережі та засипають навідними питаннями.

"Ми запитуємо про інтелектуальні та моральні цінності. Якщо вона запитує про вартість участі, про фінансові перспективи, які дасть перемога, то це зовсім інше", – ділиться директорка "Міс Україна" Вероніка Щипцова.

Нагадаємо, на "Міс Всесвіт-2020" в Маямі Україну представляла Єлизавета Ястремська. На жаль, українка не увійшла до числа 21 найкращої конкурсантки, однак вразила публіку харизматичністю.