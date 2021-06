Після гучного скандалу на "Міс Україна 2018" Вероніка Дідусенко не залишилась в тіні, а почала активно боротись із правилами, введеними на конкурсі краси. Активістка у галузі захисту прав жінок, яка заснувала проєкт #righttobeamother, поділилася власним досвідом та спостереженнями про те, чого українським учасницям конкурсів краси не вистачає для отримання найвищих результатів на міжнародній арені.

Як змінилось життя після конкурсу "Міс Україна 2018"? Чи довго переслідував відголос скандалу через участь у конкурсі?

Моє життя змінилось кардинально. Я зрозуміла, що можу зробити щось важливе не тільки для себе, а й для суспільства. Я не можу сказати, що мене переслідував відгомін скандалу, більше відчувалась підтримка моєї кампанії #righttobeamother, яка влітку 2020 трансформувалась у громадську організацію. Мене підтримували на всіх п'яти континентах! Медіа зі світовими іменами, активісти, які борються за права жінок та десятки тисяч небайдужих людей! Безмежно вдячна усім! Обіцяю продовжувати боротьбу за скасування дискримінаційних та архаїчних правил глобальних конкурсів краси.

Якби повернути час назад, чи погодились би Ви нову взяти участь в конкурсі?

Складно відповісти. Найімовірніше, я б дещо змінила свої пріоритети та фокус уваги.

Тоді як просувається ваша кампанія Right To Be A Mother? Чи є успіхи?

Кампанія #righttobeamother була приречена на успіх ще на етапі створення. Вона підіймає гостру та достатньо вузьку соціальну тему – становище жінок у сучасному світі, а саме – матерів. Це знаходить вдячні відгуки у серцях тисяч людей. Я беру участь в міжнародних конференціях, глобальних соціальних проєктах, круглих столах.

Зараз ви продовжуєте працювати моделлю, чи, можливо, змінили вектор своєї роботи?

Зараз я більше займаюсь соціальною роботою. У мене є два основні проєкти – #righttobeamother та Young Einsteins. І, якщо про першу я вже багато розповіла в цьому інтерв'ю, то про другу ми тільки згадали.

Програма Young Einsteins з'явилась під час моєї участі у "Міс Україна", вона має на меті знайти дітей з талантами до математики та точних наук із неповних та багатодітних родин, і сприяти їх розвитку в цій сфері. Я розумію, наскільки важлива освіта сьогодні – я закінчила механіко-математичний факультет за спеціальністю "Математика. Дослідник у галузі математики" в КНУ імені Тараса Шевченка, і продовжую проходити різні курси, відвідую конференції. Нещодавно пройшла програму з лідерства та етики у Гарвардському університеті, і протягом 3-х місяців мала можливість послухати надзвичайних лекторів, і потоваришувати з одногрупниками з різних країн. Я також продовжую роботу у фешн-індустрії, але вже більше як інфлуенсер.

А чи надходили пропозиції роботи з інших країн після локдауну? Вдавалось працювати за кордоном під час карантину?

Так, навіть під час пандемії є робота, головне – бажання. Мені надходить дуже багато робочих пропозицій від дизайнерів зі світовим ім'ям. У вересні я була на Тижні моди в Мілані, який проходив у digital-форматі, паралельно з відвідуванням модних шоу я встигла знятись для рекламних кампаній кількох брендів. В Україні також є робота.

Ви плануєте йти на інші конкурси краси, до прикладу, Mrs. Ukraine International, де можна брати участь жінкам з дітьми?

Наразі не планую.

Як, до речі, Ваш син Алекс? Розкажіть кілька секретів виховання сина.

Головний секрет – безпечне середовище для розвитку дитини, і, звісно, безумовна любов та прийняття. Я з тих мам, яким подобається балувати своїх дітей, робити подарунки та сюрпризи. Я дотримуюсь тієї думки, що дитині необхідно показати всю палітру можливостей, сприяти його розвитку та підтримувати його вибори. Окрім того, я стараюсь прищеплювати синові повагу до оточення, вміння висловлювати свої почуття та вміти впоратись з ними, навички вирішення конфліктів, цілеспрямованість, відповідальність.

А як щодо особистого життя? Чи з'явились прихильники після конкурсу? Ви зараз одна виховуєте сина?

Зараз весь час я приділяю роботі та сину. Але, безумовно, я мрію про велике весілля на березі океану, кохання, тривалістю у ціле життя та велику дружню родину.

Що б ви побажали дівчатам та жінкам, які страждають від хейту у соцмережах, з яким, можливо, ви зіткнулись теж після конкурсу?

Найголовніше, що потрібно розуміти і ясно усвідомлювати – ніхто не знає вас краще за вас самих. Саме тому ображатися на думки інших або тим більше на хейт в соціальних мережах абсолютно не має сенсу.

Варто додати, що Вероніка Дідусенко записала емоційне відеозвернення до всіх дівчат, які мріють взяти участь у конкурсах краси.

