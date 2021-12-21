Конкуренція неймовірна, – Євген Кот про 11 фіналістів "Україна має талант"
Джерело:"Факти"
Судді проєкту "Україна має талант" визначили 11 фіналістів, що виступлять в останньому епізоді шоу. Євген Кот поділився, яким складним був вибір найталановитіших учасників.
У 9 випуску шоу "Україна має талант" завершилися приголомшливі кастинги. Наприкінці судді відібрали 11 учасників, достойних грандіозного фіналу. Та цей вибір був не з легких.
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Євген Кот про фіналістів "Україна має талант"
Суддя проєкту розповів, що разом з іншими членами журі він обирав талановитих українців з різних жанрів. Однак у кожному з них спостерігалась шалена конкуренція.
Ми відібрали дуже сильних артистів різних жанрів: пілон, вокал, танці, акробатика, циркове мистецтво, ілюзія. Конкуренція неймовірна – 10 учасників на одне місце у фіналі! Обрати з них одного найкращого представника свого жанру здавалося нереальним, адже під час відборів наші думки та голоси не завжди були одностайними,
– розповів танцівник.
Та попри всі суперечки та сварки Ксенія Мішина, Сергій Притула і Євген Кот таки обрали 11 найкращих.
"Ми задоволені складом фіналістів і тепер з нетерпінням чекаємо на рішення глядачів – адже у фіналі саме ви обираєте найкращий талант України", – підсумував Євген Кот.
Євген Кот / Фото з інстаграму Євгена Кота
Вже 25 грудня відбудеться довгоочікуваний фінал "Україна має талант". Своїм голосуванням глядачі матимуть змогу обрати найталановитішого з 11 кращих.
Хто потрапив до фіналу "Україна має талант"
- Менталісти Mind2Mind,
- bone breaker Михайло Макаров,
- художники світлом Наталія Лебердюк та Денис Матросов,
- повітряний акробат Ельдар Юлдашев,
- акробати на роликах Євген і Влада,
- повітряна гімнастка Єлизавета Крутікова,
- музичний гурт Zapal,
- вокаліст Артем Галіс,
- танцівник на пілоні Дмитро Політов,
- спортсмен Станіслав Скочко,
- вокаліст Артем Фесько.