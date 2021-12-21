Конкуренція неймовірна, – Євген Кот про 11 фіналістів "Україна має талант"

Судді проєкту "Україна має талант" визначили 11 фіналістів, що виступлять в останньому епізоді шоу. Євген Кот поділився, яким складним був вибір найталановитіших учасників.

У 9 випуску шоу "Україна має талант" завершилися приголомшливі кастинги. Наприкінці судді відібрали 11 учасників, достойних грандіозного фіналу. Та цей вибір був не з легких.

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Євген Кот про фіналістів "Україна має талант"

Суддя проєкту розповів, що разом з іншими членами журі він обирав талановитих українців з різних жанрів. Однак у кожному з них спостерігалась шалена конкуренція.

Ми відібрали дуже сильних артистів різних жанрів: пілон, вокал, танці, акробатика, циркове мистецтво, ілюзія. Конкуренція неймовірна – 10 учасників на одне місце у фіналі! Обрати з них одного найкращого представника свого жанру здавалося нереальним, адже під час відборів наші думки та голоси не завжди були одностайними,

– розповів танцівник.

Та попри всі суперечки та сварки Ксенія Мішина, Сергій Притула і Євген Кот таки обрали 11 найкращих.

"Ми задоволені складом фіналістів і тепер з нетерпінням чекаємо на рішення глядачів – адже у фіналі саме ви обираєте найкращий талант України", – підсумував Євген Кот.



Євген Кот / Фото з інстаграму Євгена Кота

Вже 25 грудня відбудеться довгоочікуваний фінал "Україна має талант". Своїм голосуванням глядачі матимуть змогу обрати найталановитішого з 11 кращих.

Хто потрапив до фіналу "Україна має талант"