Українська блогерка і ведуча Леся Нікітюк після початку повномасштабної війни переїхала у рідний Хмельницький і стала волонтеркою. Переселенців вона селила навіть у себе вдома.

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Леся Нікітюк прихистила 60 біженців

Блогерка зізналась, що запізнилась на інтерв'ю на 15 хвилин, бо мала поприбирати вдома.

Вдома жило майже 60 людей та майже 18 собак, котів, морських свинок і так далі. Мама просто не вигрібає таких обсягів, а я постійно у притулку для переселенців. Ми постійно щось вантажимо, завантажуємо, розвантажуємо, збираємо харчові продукти, гуманітарку, відправляємо. Тобто, тут такий конвеєр,

– поділилася зірка.

Леся Нікітюк розповіла про рідне місто, яке тепер допомагає людям, що постраждали від війни. Блогерка вважає, що недарма піарила Хмельницький.

"Мені постійно в коментах докоряли: "Що ти про той Хмельницький?". От такий крутий Хмельницький. Це місто зараз транзитна зона. Мінімум 143 тисячі людей на день заїжджає або проїздом, або залишається на ніч-дві, роз'їжджається якась частина залишається тут. По 3-5 тисяч дітей кожного дня влаштовується до наших шкіл. Понад 100 тимчасових прихистків для переселенців лише у Хмельницькому та ще стільки в області", – зауважила ведуча.

Повне інтерв'ю Лесі Нікітюк: дивіться відео

Нагадаємо, Леся Нікітюк селить біженців у школі в Хмельницькому, де навчалась. Там вона розгорнула центр допомоги, де приймає близько 50 сімей у день. Зірка разом з вчителями допомагає переселенцям відволіктись, підтримує їх.