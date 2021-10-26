У компанії Решетників: "Холостяк" Макс Михайлюк відсвяткував день народження

У понеділок, 25 жовтня, герой 10 сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк святкував день народження. Гучну вечірку для нього організувала дружина Даша. Новий рік свого життя пілот зустрів у компанії друзів, серед яких було подружжя Решетників.

Одесит Максим Михайлюк, який брав участь у "Холостяку", з розмахом відзначив день народження. Його дружина Даша Хлистун винайняла зал в престижному ресторані на Дніпрі та запросила близьких друзів.

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Серед гостей був Григорій Решетник з дружиною Христиною, адже після проєкту чоловіки залишились у теплих стосунках. Макс Михайлюк – це єдиний герой "Холостяка", з яким ведучий усе ще підтримує зв'язок. Так, дружині іменинника зіркове подружжя вручило букет квітів, а йому самому – брендову річ з універмагу ЦУМ.

Застілля з друзями – не єдиний сюрприз від Даші Хлистун. Посеред святкування до залу увійшов персонал ресторану з феєрверками та тортом зі свічками, який став головною окрасою вечора. Усе тому, що на ньому було печиво з зображенням Макса Михайлюка з донькою Аріаною і напис: "З днем народження, коханий татку".

Дякую коханій дружині та друзям за найкращий день народження. Я наскільки був під враженнями від сюрпризу, що забув загадати бажання. Довелось знову запалювати свічки,

– поділився емоціями Макс Михайлюк.

Макс Михайлюк відсвяткував день народження / Відео з інстаграм-сторіс "Холостяка"

Для гучної вечірки подружжя обрало парні вбрання total black. Іменинник був у сорочці та класичних штанах, а модель – у шкіряній мінісукні на одне плече та високих ботфортах.

усього через три місяці після пологів дружина Макса Михайлюка повернулась в ідеальну форму . На початку серпня модель позувала у першій фотосесії в статусі мами, а зараз активно знімається для іменитих брендів.

Макс Михайлюк з дружиною на дні народженні / Фото з інстаграму Григорія Решетника

Макс Михайлюк з дружиною на дні народженні / Фото з інстаграму "Холостяка"

Торт на дні народженні Макса Михайлюка / Фото з інстаграму "Холостяка"