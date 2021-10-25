Харизматичний Дмитро Дікусар святкував 36-річчя на паркеті "Танців з зірками". Якщо незмінні ведучі Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук привітали його словесно, то ведуча балкона Ірина Сопонару влаштувала сюрприз, за який її розкритикували в мережі.

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Зі словами "з днем народження" акторка "Жіночого кварталу" зацідила торт в обличчя танцівника. Він і його смокінг опинилися у вершках. Партнерка Дмитра Дікусара Ольга Харлан встигла відскочити, але її сукня також забруднилась.

"Сопонару, ти у своєму репертуарі", – заявив Юрій Горбунов. Сам іменинник ніяк не відреагував на зухвале привітання гумористки. Схоже, йому було не до сміху, адже він швидко покинув зірковий балкон.

Дмитро Дікусар з тортом на обличчі / Скриншот з відео

Реакція мережі

Телеглядачів "Танців з зірками" обурила витівка Ірини Сопонару. У коментарях вони підкреслили, що акторка навряд чи хотіла б опинитися на місці Дмитра Дікусара:

"Так гарно все починалось, але знайшлась Сопонару й заліпила Дікусару торт в обличчя. Цікаво, вона хотіла б, щоб її так привітали з днем народження";

"Могли б просто подарувати йому торт, а не псувати продукти, костюм і настрій імениннику. Огидно, рівень гумору нижче плінтуса";

"Хто дозволив Сопонару зробити таке з Дікусаром у прямому ефірі? Позорище з цим тортом, це так грубо було й зовсім не смішно";

"Перекажіть Сопонару, що тут не КВК і не "Ліга сміху". Торт в обличчя імениннику зараз недоречний";

"Треба було той торт на голову їй одягнути";

"Торт явно був зайвим".

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