Вибір хлопців – гинути, – відомий комік втік з України та обурив заявою про захисників

Український стендап-комік Андрій Щегель заявив, що виїхав з України після того, як отримав три повістки. Він висловився про військових, назвавши "вибором" рішення захищати Україну.

Український гуморист і стендап-комік Андрій Щегель в інтерв'ю Роману Скрипіну повідомив, що перебуває в Туреччині. Він виїхав за кордон з дозволу Міністерства культури.

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Андрій Щегель втік за кордон

Комік похизувався, що не боїться військкоматів, бо бачить себе "вільною людиною". Він розповів, що почувався некомфортно, отримав три повістки і тому виїхав у Туреччину, чи ж його мовою – "з**бався як криса".

У мене три повістки, я не боюся воєнкомів. Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і я більше не можу, і знайшов собі спосіб з**батися, пожити в комфортній психологічній обстановці. Реалізуючи своє право на ох*єнне життя, просто з**бався і сиджу тут,

– сказав Андрій Щегель.

Гуморист додав, що оминув заборону на виїзд, бо є "артистом": "Я представляю країну за кордоном". На запитання щодо українських воїнів Андрій заявив, що це їхній вибір. Свого часу Щегель закінчив Львівський військовий ліцей і юридичний ліцей академії МВС.

Що таке країна? Фікція, створена культурним пресом. Я виходжу з того, що це вибір хлопців – гинути.

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У мережі розгорівся скандал

, це не перший скандал, у який потрапляє Андрій Щегель. У травні 2022 він відзначився недоречним жартом про загиблих військових. "Інстаграм – це просто сумна х*йня стала. Ти заходиш, ти колись підписувався на тьолку, бо в неї регулярно були фотки зі спортзалу, де вона така: "Моя жопа стала ще більше жопою". А зараз ти заходиш, а вона така: "Аа! Під Харковом померли люди". Відписка", – казав комік. Після цього він не розумів, чому в його бік прилітають погрози та негатив.

Заяви гумориста викликали обурення та критику від українців у соціальних мережах. Його слова обговорюють і у твітері, і під останніми дописами Щегеля в інстаграмі.

"Щегель вирішив врятувати репутацію Бобула", – написав Наріман Алієв.

"Це мій вибір гинути на цій війні... Мда уж... Я запам'ятаю ці слова Щегеля, який зараз де? Який з'їбався в Туреччину. Це він сам так охарактеризував свій переїзд";

"Еталонна, калібрована мразь";

"Я не обирав гинути... Я обрав захищати свою сім'ю, родичів, знайомих, місто, Україну. Так, війна - це смерть, розруха, страх. За такі слова хочеться тобі разок в голову дати. Не говори так про воїнів, якщо не розумієш цього";

"Якщо ти не вважаєш, що за Україну треба боротись і що треба робити все можливе для перемоги, то ти не вартий мати громадянство України. позбавлення громадянства буде логічною реакцією на твій вибір";

"Зроби послугу, не вертайся, нам таких конч*в в країні не треба";

"Що ж, ти з**бався, користуючись своїм правом як біологічна істота. Твоє рішення, твоя відповідальність. Але в Україні на тебе, на твою кар’єру чекає кенселинг. В ідеалі – позбавлення громадянства";

"Який вибір я робив? Гинути? За мене цей вибір зробив бурят, який заїхав до моєї країни на танку. Будь-який чоловік мав би стати на захист своєї країни, не стоїть ніяких інших питань, крім питання виживання нашої нації як українців";

"Дно соціальної драбини, сором просто. Сподіваюся в Україну, ти не повернешся".

До речі, Андрій Щегель відреагував на хейт у своєму інстаграмі. Він опублікував фото з одним з коментарів та підписав його: "Famous Ukrainian hospitality" (відома українська гостинність).



Андрій Щегель про хейт / Фото з інстаграм-сторіз