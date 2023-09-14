Отмена концертов вызвала разные мнения. В то время как одни люди согласились с решением организаторов, другие поддержали команду, пишет 24 Канал.

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В Казахстане отменили выступления комиков из России

Концерты были запланированы на 5 октября в Алматы и 7 и 8 октября в Астане. Впрочем, на днях Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, участники коллектива "Камизяки", посетили оккупированный Россией Донецк. Там они выступили с антиамериканскими песнями на Саур-Могиле – мемориале погибших от нацизма. Такие действия возмутили казахов, поэтому организаторы решили отменить концерты команды КВН.

В ответ на бурную критику общественности по поводу публичных действий артистов коллектива "Камизяки", команда организаторов приняла решение полностью отменить тур команды в Казахстане,

– написали на своей странице event агентство.

Реакция сети

"Спасибо за отмену этого мероприятия. А ребятам нужно смотреть на группу "БИ-2" и быть против войны";

"Ну теперь могут спокойно гастролировать по Крыму, Донбассу. Там же шутки нужны";

"Правильно сделали";

"Спасибо за сознательный подход к ведению бизнеса! Правильно сделали!";

"Великолепная новость";

В то же время были и люди, которые осудили отмену концертов.

"Снова прогнулись под радикалов из интернета";

"Жаль, что отменили. Они хорошие юмористы, а их политическая, религиозная и другие позиции меня не волнуют, это выбор каждого";

"Какими же патриотами все резко стали. Комментаторы, в дальнейшем общайтесь только на казахском, и не смешивайте его с русским языком!";

"Я их ждала... Люди, это наш любимый КВН".

Не только в Казахстане

Осенью этого года в Израиле должен был выступить московский театр "Ленком". Как оказалось, среди актеров театра Марка Захарова есть Олеся Железняк, известная по роли в популярном сериале "Сваты". После широкомасштабного вторжения она публично выразила восхищение Путиным. К тому же, россиянка активно критиковала Зеленского и своих коллег из Украины. Вместе с ней должен был выступать Андрей Леонов. Он пожертвовал автомобиль русским военным. Также актер передавал гуманитарную помощь оккупантам. Более того, сам Марк Захаров публично поддерживал внутреннюю и внешнюю политику президента России и оккупацию Крыма.

Однако благодаря неравнодушным гражданам выступления россиян удалось перенести на неопределенные сроки. Для отмены мероприятия израильтяне создали петицию, которую успешно подписали. В ней сообщалось: "Мы, противники российского терроризма и сторонники Украины, категорически против выступления театра "Ленком" на нашей земле. Это актеры и режиссер, поощряющие фашизм, российское правительство и войну в Украине. Люди, которые делали заявления в пользу Путина, налогоплательщики в России и доноры вооружений и техники для русской армии".