Колядка "Різдвяна ніч" від Павла Табакова: пісня для святкового настрою

20 грудня 2021 , 14:03
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Джерело:

ютуб-канал Павла Табакова

Відомий артист Павло Табаков напередодні свят презентував різдвяну пісню. Львівський романтик випустив нову авторську колядку "Різдвяна ніч".

Дві версії цієї колядки – оригінальна і ремікс, підкорюють українські радіостанції. А Павло Табаков за доброю традицією вітає український народ з прийдешніми святами. 

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Колядка від Павла Табакова 

Артист поділився, що "Різдвяна ніч" – це пісня-свято. У кожному слові, ноті цього синглу відчувається дух Різдва. 

Я написав цю колядку під великим надхненням, яке мені щороку дарують новорічно-різдвяні свята. Сам вірю у дива, про які співаю. Тому, загадуйте найпотаємніші бажання, вірте в диво і все обов'язково здійсниться,
– наголосив Табаков.

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Також виконавець запланував серію зимових концертів з однойменною назвою:

  • у Золочеві – 25 грудня;
  • в Стрию – 26 грудня;
  • у Дрогобичі – 28 грудня;
  • в Івано-Франківську – 9 січня;
  • у Тернополі – 11 січня;
  • в Києві – 13 січня;
  • у Львові – 15 січня. 
"Мої концерти "Різдвяна ніч", як і однойменна пісенна прем'єра, додадуть кожному слухачеві ще більше радості та емоційного піднесення у часі новорічно-різдвяних свят", – додав Павло.
Автор: Христина Кобак