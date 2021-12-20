Две версии этой колядки – оригинальная и ремикс, покоряют украинские радиостанции. А Павел Табаков по доброй традиции поздравляет украинский народ с грядущими праздниками.
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Колядка от Павла Табакова
Артист поделился, что "Рождественская ночь" – это песня-праздник. В каждом слове, ноте этого сингла чувствуется дух Рождества.
Я написал эту колядку под большим вдохновением, которое мне каждый год дарят новогодне-рождественские праздники. Сам верю в чудеса, о которых пою. Поэтому, загадывайте самые сокровенные желания, верьте в чудо и все обязательно исполнится,
– подчеркнул Табаков.
Павел Табаков – "Рождественская ночь": слушайте песню онлайн
Также исполнитель запланировал серию зимних концертов с одноименным названием:
- в Золочеве – 25 декабря;
- в Стрые – 26 декабря;
- в Дрогобыче – 28 декабря;
- в Ивано-Франковске – 9 января;
- в Тернополе – 11 января;
- в Киеве – 13 января;
- во Львове – 15 января.
"Мои концерты "Рождественская ночь", как и одноименная песенная премьера, добавят каждому слушателю еще больше радости и эмоционального подъема во времени новогодне-рождественских праздников", – добавил Павел.