Чи пропонували Колі Сєрзі посаду міністра культури: що про це каже сам артист

Олександр Ткаченко більше не на посаді міністра культури. Коля Сєрга поділився, яку людину бачить на його місці.

Музикант та військовий Коля Сєрга у час повномасштабного вторгнення створив "Культурний десант". Тема культури є близькою для артиста, тому Андріана Кучер запитала його, яку людину Коля бачить на місці міністра.

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Коля Сєрга про майбутнього міністра культури

Музикант висловився про те, що не бачить конкретної людини, яка могла б стати міністром культури та інформаційної політики. Навіть якби він побачив список кандидатів, то навряд чи знав, хто з них на що здатен.

Я вважаю, що культура генерується не в міністерстві, так воно і є. Тому фокус уваги на міністерство як на головний орган прийняття рішень і формування культури – це погляд не в ту сторону. Це понт-фігура. Потрібно дивитися в іншу сторону,

– вважає Коля Сєрга.

На думку артиста, основна українська культура формується у деокупованих містах, прифронтових зонах, військових підрозділах. Сєрга підкреслив, що міністр має бути ефективним менеджером, який зможе скерувати цю культуру до цивільних.

"Потрібна людина, яка це відчуває, яка це бачить і зможе використати як концентрат та інтегрувати в цивільне суспільство. Вона має бути дотичною до війська: як волонтер, колишній військовослужбовець. Це має бути людина дуже категорична, туди треба приходити з мечем", – каже Коля.

Музикант також додав, що міністр повинен мати вплив на кулуари й спонсорів, бо в іншому разі вона знову збиратиме негатив і "її приберуть". Міністр має мати силу волі та відсутність страху.

Інтерв'ю з Колею Сєргою: дивіться відео онлайн

Інтерв'юерка також запитала у Колі Сєрги, чи пропонували йому посаду міністра культури. Але він відмовився відповідати на це запитання.

Кому пропонували посаду міністра

Прима-балерина Катерина Кухар зізналась, що їй пропонували податися у міністри культури. Та вона відповіла, що відмовилась. Причиною стало те, що у Катерини "наразі є місія іншого порядку". На думку Кухар, новому міністрові культури потрібно буде "зберегти та акумулювати все найкраще, що є в українській культурі", щоб передати це майбутньому поколінню.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що кандидаткою на посаду міністра є Юлія Федів. Наразі Ростислав Карандєєв працює на посаді тимчасового виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики України.