Музыкант и военный Коля Серга во время полномасштабного вторжения создал "Культурный десант". Тема культуры близка для артиста, поэтому Андриана Кучер спросила его, какого человека Коля видит на месте министра.

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Коля Серга о будущем министре культуры

Музыкант высказался о том, что не видит конкретного человека, который мог бы стать министром культуры и информационной политики. Даже если бы он увидел список кандидатов, то вряд ли знал, кто из них способен.

Я думаю, что культура генерируется не в министерстве, так оно и есть. Поэтому фокус внимания на министерство как главный орган принятия решений и формирования культуры – это взгляд не в ту сторону. Это понт-фигура. Нужно смотреть в другую сторону,

– считает Коля Серга.

По мнению артиста, основная украинская культура формируется в деоккупированных городах, прифронтовых зонах, военных подразделениях. Серга подчеркнул, что министр должен быть эффективным менеджером, который сможет направить эту культуру к гражданским.

"Нужен человек, который это чувствует, который это видит и сможет использовать как концентрат и интегрировать в гражданское общество. Он должен быть причастен к армии: как волонтер, бывший военнослужащий. Это должен быть человек очень категоричный, туда нужно приходить с мечом", – говорит Коля.

Музыкант также добавил, что министр должен иметь влияние на кулуары и спонсоров, потому что в противном случае он снова будет собирать негатив и "его уберут". Министр должен обладать силой воли и отсутствием страха.

Интервью с Колей Сергой: смотрите видео онлайн

Интервьюерша также спросила у Коли Серги, предлагали ли ему должность министра культуры. Но он отказался отвечать на этот вопрос.

Кому предлагали должность министра

Прима-балерина Екатерина Кухар призналась, что ей предлагали отправиться в министры культуры. Она ответила, что отказалась. Причиной стало то, что у Екатерины "сейчас есть миссия другого порядка". По мнению Кухар, новому министру культуры нужно будет "сохранить и аккумулировать все лучшее, что есть в украинской культуре", чтобы передать это будущему поколению.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что кандидатом на должность министра Юлия Федив. В настоящее время Ростислав Карандеев работает на должности временного исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Украины.