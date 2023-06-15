Прем'єра від "Культурного десанту": Коля Сєрга іронічно висміяв росіян у кліпі "Білгород"

Музиканти "Культурного десанту" Коля Сєрга, Саша Чемеров та Міша Крупін випустили іронічний трек "Білгород". У кліпі з'являється навіть генерал Залужний.

Музиканти "Культурного десанту" вирішили оригінально відреагувати на події в Бєлгородській області. Вони презентували пісню, яку написав Саша Чемеров. Ідейним продюсером був Коля Сєрга.

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Прем'єра від "Культурного десанту"

Пісня написана у жанрі шансону і є вираженням емоційного відгуку українців на події у Бєлгороді. У тексті музиканти саркастично закликають бєлгородців не боятися й обіцяють свободу, бо "вас більше тримати не матиме права гнила та іржава московська держава".

Кожна пісня "Культурного десанту" має свою мету, і наша ціль зараз – закріпити стан сильної позиції, стан розуміння, що ми можемо більше, ніж думаємо, стан переможців, де умови диктує не ворог нам, а ми йому, відштовхуючись від своїх цінностей,

– прокоментував Коля Сєрга.

Музикант додав, що присвячує пісню українцям. "Ми боротимемося доти, доки не повернемо все своє та всі своїх назад. Ми присвячуємо пісню українцям і хочемо зафіксувати, що сили добра дійдуть до балансу й до відновлення справедливості".

Коля Сєрга, Саша Чемеров та Міша Крупін презентували кліп – це іронічний анімаційний колаж, у якому генерал Валерій Залужний на військовій техніці проїжджає повз впізнавані місця Бєлгорода.

"Нас там нема, але там є наші й ми їх обов'язково захистимо. Хай живе вільна українська Слобожанщина", – додав Саша Чемеров.

"Культурний десант" (Саша Чемеров, Коля Сєрга, Міша Крупін) – "Білгород": дивіться відео онлайн

Зауважимо, у Бєлгородській області триває боротьба проти злочинного путінського режиму. Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус здійснюють операції-рейди у Бєлгородську область з травня – червня 2023 року.

Представник ГУР МО Андрій Юсов нагадує, що Україна до цих подій непричетна – це справи Росії. Він повідомив, що зараз на Бєлгородщині тривають фільтраційні заходи проти населення – жителів там вважають прихильниками повстанців.