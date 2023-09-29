Я багато заробляв, – Коля Сєрга вперше розсекретив, який бізнес мав у Росії

Коля Сєрга після участі у шоу "Орел і решка" переїхав у Москву. Він прожив у Росії кілька років, про що зараз дуже шкодує. Виявляється, там артист навіть мав бізнес та заробляв чималі гроші.

Сєрга зізнався, що знімався в "Орел і решка", що зайти на російський ринок. Але у Москві артист припинив займатися музикою, адже йому почали говорити, на які теми писати пісні.

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Коля Сєрга розповів про бізнес у Росії

Виявляється, після переїзду в Москву артист почав займатися організацією івентів (подій та заходів – 24 Канал). Він став креативним продюсером та непогано заробляв.

Я приходив і робив людям свято з креативної точки зору – брав акторів та створював веселощі… Але через якийсь час я зрозумів, що чим більше з'являлося багатих клієнтів, тим більше вони вимагали "грати за їхніми правилами". Почалися приниження,

– заявив Сєрга.

За його словами, він не витримав і після однієї такої ситуації повернувся до Києва.

Останньою краплею для артиста стала пропозиція від великої металургійної компанії. Коля розповів, що там почалися мутки з відмивання грошей.

"Була зустріч, на якій ця людина почала намагатися панібратствувати до мене. Я тоді попросив поводити себе нормально, і він почав бикувати, тому я його послав", – пригадав Сєрга.

Після цього компанія відмовилася від співпраці та попросила, аби артист вибачився, якщо хоче продовжити співпрацю. Проте музикант не захотів.

Тоді я зрозумів, що з боку України є гідність, а з боку Росії – великі гроші. Але такі речі, як гідність, за гроші не можна купити. Тому я відмовився заради цього від грошей,

– сказав він.

Сєрга зазначив, що ніколи не працював на російських політиків.

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