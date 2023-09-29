Артист не приховує, зустрічі з Залужним його дуже надихають та мотивують. Вперше Коля Сєрга побачився з ним кілька місяців тому, і ця зустріч його дуже вразила.

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Коля Сєрга розповів про роботу з Залужним

За словами артиста, познайомилися вони не так давно, хоча Головнокомандувач ЗСУ знав про те, що Сєрга працює в "Культурному десанті".

Коли нам потрібно було перевести до нас артиста з якогось підрозділу, то це все робилося через Генштаб ЗСУ. Там вони знали, що ми робимо, бачили наші результати, тому сприяли цьому,

– пояснив музикант.

Коля Сєрга зустрічався з Валерієм Залужним 4 рази. Артист розповідає йому про те, що вони роблять та іноді отримує завдання від Генштабу.

У червні Коля Сєрга заінтригував мережу фото з Залужним. Під світлиною він написав: "А далі буде цікаво". Тепер музикант зізнався, що вони обговорювали створення не лише музичного, а тепер і культурологічного управління ЗСУ.



Коля Сєрга з Валерієм Залужним / Фото з його інстаграму

Співак зізнається, що зустрічі з Залужним завжди дуже лаконічні, змістовні та надихаючі.

Сєрга пригадав першу зустріч з Залужним

Цікаво, що Сєрга офіційно за посадою – диригент оркестру 59-ї бригади. Тоді він почув, що цей оркестр збираються скорочувати, тому артист попросив зустрітися з Залужним. Артист зізнається, що на той момент був дуже виснажений, адже працював без вихідних.

Я прийшов врятувати оркестр… Я вийшов від Залужного настільки натхненним, начебто я повернувся з якогось відпочинку. Мене ця зустріч з Валерієм Федоровичем дуже надихнула,

– пригадав Коля.

За його словами, Залужний – все чує, все бачить та все розуміє. У нього прогресивне мислення і він вміє швидко розв'язувати питання.

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