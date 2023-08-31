"Наклеп": як в мережі реагують на слова про те, що Тіна Кароль відмовилась виступати на фронті

Днями Коля Сєрга, який заснував "Культурний десант", що працює для підтримки бойового духу і морально-психологічного стану військових, розповів, що до його команди долучилося багато українських артистів. Водночас одна співачка постійно відмовляється. Виявилось, що це Тіна Кароль. Вона за словами, Сєрги, нібито боїться.

Шанувальники виконавиці вирішили негайно відреагувати на такі заяви артиста. Відтак фан-акаунт Тіни Кароль опублікував допис, у якому спростував слова Колі. Вони поширили серію фото та відео з виступів співачки для військових. У коментарях під цією публікацією інші користувачі також підтримали українську артистку.

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Тіна Кароль виступала для військових

Шанувальники виконавиці повідомили, що вона багато і часто їздить на фронт з концертами для військових, проте не публікує це з міркувань безпеки.

Зараз у мережі гуляє інтерв'ю Колі Сєрьги який говорить, що Тіна не їздила з ним до військових. Але: а) вона їздила, але просто не з Колею; б) зазвичай не можна розголошувати хто і куди їздив, адже це здача дислокації наших захисників; в) питання безпеки,

– зазначили прихильники співачки.

"Тіна завжди підтримує військових, наших героїв ЗСУ і не одноразово у своєму житті була в "гарячих точках"", – додали фани.

Реакція мережі

Під публікацією інші користувачі також спростували слова Колі про те, що Тіна боїться їздити на передову. Зокрема, дехто зазначив, що виконавиця раніше виступала для воїнів АТО. Також користувачі додали, що у 2005 році Кароль з миротворчою місією їздила в Ірак: