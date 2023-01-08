Коля Сєрга прокоментував зарплату в ЗСУ й зізнався, чи залишиться в армії після перемоги

Співак і ведучий Коля Сєрга не посоромився визнати, що після 2014 року переїхав у Москву заради грошей. Зараз же він не женеться ні за кар'єрою, ні за статками, а служить у ЗСУ. Чи вистачає йому зарплатні, дізнавайтеся далі.

У лютому Коля Сєрга заступив на позиції в Одесі, а з літа їздить деокупованими містами з "Культурним десантом" – підрозділом ЗСУ, який відповідає за культурно-психологічне забезпечення військових і цивільних. Зірковий захисник каже, що за таку службу йому платять, і цих грошей йому вистачає.

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Зараз і потреб значно менше. Мені абсолютно вистачає моєї зарплатні в ЗСУ. Цілком,

– зізнався Коля Сєрга.

"Після війни я залишаюся у Збройних Силах і працюватиму з ветеранами. І музикою займатимусь у тому числі. "Культурний десант" залишиться. Я ж у ньому займаюся музикою. Поки я у Збройних силах України, моя муза працює на Збройні Сили України", – додав шоумен.

Коля Сєрга залишиться у ЗСУ після війни / Скриншот з відео

Коля Сєрга каже, що "розчинився" в "Культурному десанті" та жертвує особистим життям заради нього, тож розуміє, чому не всі зірки в змозі продовжувати співпрацю з підрозділом. Наприклад, Володимира Остапчука на момент запису інтерв'ю вистачило лише на дві поїздки.

"Це дуже нелегка робота, і для того, щоб її виконувати, потрібно розуміти навіщо і розуміти жертву, яку ти приносиш. І якщо твоє "навіщо" у цьому контексті менше, ніж жертва, яку ти приносиш, то ти їздити не будеш. Тому що гра не коштує свічок. Тому хтось приживається, хтось ні", – прокоментував артист.

Нагадаємо, у листопаді Володимир Остапчук їздив з Бєдняковим і "Культурним десантом" на деокуповані території, де засвітився без обручки на тлі чуток про розрив з Христиною Горняк. У грудні він приїжджав у звільнений Херсон вже без Колі Сєрги, але з молодою коханою Катею.