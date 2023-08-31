Музиканти з "Культурного десанту" організували виступ у місті поблизу Краматорська, щоб підтримати українських бійців. Проте всіх шокувала бабуся, яка висловила проросійські заяви.
Цікаво Я повертався в країну двічі, – Олександр Еллерт пояснив, як виїхав за кордон під час війни
На концерті в Дружківці Коля Сєрга співав жартівливі коломийки, у яких висміював окупантів. Проте на артиста неочікувано "накинулася" проросійська бабуся, яка проходила поруч.
Спочатку вона заявила, що у коломийках про росіян звучала нецензурна лексика. Але згодом стала очевидна причина її обурення – сама бабуся була проросійською.
"Из-за вас одни проблемы. Е***ые американцы вас купили". Я їй кажу: "Так ви ж самі матюкаєтесь". Вона відповідає: "Это я у вас научилась. Н*цисты, валите в свою Украину. Здесь вам не Украина". На це я кажу: "Слухайте, в мене для вас є подарунок – афробандерівець Мирослав Кувалдін",
– пригадав артист.
Водночас співак нігерійського походження Мирослав Кувалдін теж потролив бабусю. Виявляється, у нього є фірмовий жарт про росіян.
"Він каже: "Слухайте, мене звати Мирослав Джонович Кувалдін. У мене мама – росіянка. І це єдина порядна росіянка, яку я знаю. А батько в мене з Нігерії. Як мені приємно думати, що для мого народження 50 років тому, "ні**ри ї**ли м**калів", – процитував свого зіркового друга Сєрга.
Українським артистам вдалося "поставити на місце" бабусю, яку обурила коломийка про окупантів. Після провокаційного інциденту з жінкою музиканти продовжили свій концерт перед захисниками.
Дивіться повне інтерв'ю з Колею Сєргою: відео
Що Коля Сєрга робить на війні
- Коля Сєрга у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист Одеси. Згодом він почав навчатися на снайпера, але разом з тим знайшов інший фронт – "Культурний десант".
- Артист часто буває на передовій, де підтримує захисників. До команди Сєрги вже приєдналися Олександр Чемеров, Олександр Ярмак, Світлана Тарабарова, Павло Вишебаба та багато інших відомих культурних діячів.
- За словами артиста, проєкт "Культурний десант" цінний, бо це працює з морально-психологічним станом військових. До того ж, такі концертів підіймають бойовий дух військових ЗСУ та заряджають силою рухатись до перемоги.