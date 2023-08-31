Музиканти з "Культурного десанту" організували виступ у місті поблизу Краматорська, щоб підтримати українських бійців. Проте всіх шокувала бабуся, яка висловила проросійські заяви.

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На концерті в Дружківці Коля Сєрга співав жартівливі коломийки, у яких висміював окупантів. Проте на артиста неочікувано "накинулася" проросійська бабуся, яка проходила поруч.

Спочатку вона заявила, що у коломийках про росіян звучала нецензурна лексика. Але згодом стала очевидна причина її обурення – сама бабуся була проросійською.

"Из-за вас одни проблемы. Е***ые американцы вас купили". Я їй кажу: "Так ви ж самі матюкаєтесь". Вона відповідає: "Это я у вас научилась. Н*цисты, валите в свою Украину. Здесь вам не Украина". На це я кажу: "Слухайте, в мене для вас є подарунок – афробандерівець Мирослав Кувалдін",

– пригадав артист.

Водночас співак нігерійського походження Мирослав Кувалдін теж потролив бабусю. Виявляється, у нього є фірмовий жарт про росіян.

"Він каже: "Слухайте, мене звати Мирослав Джонович Кувалдін. У мене мама – росіянка. І це єдина порядна росіянка, яку я знаю. А батько в мене з Нігерії. Як мені приємно думати, що для мого народження 50 років тому, "ні**ри ї**ли м**калів", – процитував свого зіркового друга Сєрга.

Українським артистам вдалося "поставити на місце" бабусю, яку обурила коломийка про окупантів. Після провокаційного інциденту з жінкою музиканти продовжили свій концерт перед захисниками.

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Довідка! Лідер гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін після початку повномасштабної війни пішов до армії у 69-й окремий батальйон тероборони, а потім воював на Донбасі у складі 93-ї бригади. Згодом він приєднався до "Культурного десанту".

Що Коля Сєрга робить на війні