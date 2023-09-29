Артист не скрывает, встречи с Залужным его очень вдохновляют и мотивируют. Впервые Коля Серга увиделся с ним несколько месяцев назад, и эта встреча его очень поразила.

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Коля Серга рассказал о работе с Валерием Залужным

По словам артиста, познакомились они не так давно, хотя Главнокомандующий ВСУ знал о том, что Серга работает в "Культурном десанте".

Когда нам нужно было перевести к нам артиста из какого-то подразделения, это все делалось через Генштаб ВСУ. Там они знали, что мы делаем, видели наши результаты, поэтому способствовали этому,

– объяснил музыкант.

Коля Серга встречался с Валерием Залужным 4 раза. Артист рассказывает ему о том, что они делают и иногда получают задания от Генштаба.

В июне Коля Серга заинтриговал сеть фото с Залужным. Под фотографией он написал: "А дальше будет интересно". Теперь музыкант признался, что они обсуждали создание не только музыкального, но и культурологического управления ВСУ.



Коля Серга с Валерием Залужным / Фото с его инстаграммы

Певец признается, что встречи с Залужным всегда очень лаконичны, содержательны и вдохновляют.

Серга вспомнил первую встречу с Залужным

Интересно, что Серга официально по должности – дирижер оркестра 59-й бригады. Тогда он услышал, что этот оркестр собираются сокращать, потому артист попросил встретиться с Залужным. Артист признается, что в тот момент был очень истощен, ведь работал без выходных.

Я пришел спасти оркестр… Я вышел от Залужного настолько вдохновенным, как будто я вернулся с какого-то отдыха. Меня эта встреча с Валерием Федоровичем очень вдохновила,

– вспомнил Коля.

По его словам, Залужный – все слышит, все видит и все понимает. У него прогрессивное мышление и он умеет быстро решать вопросы.

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