Артист не скрывает, встречи с Залужным его очень вдохновляют и мотивируют. Впервые Коля Серга увиделся с ним несколько месяцев назад, и эта встреча его очень поразила.
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Коля Серга рассказал о работе с Валерием Залужным
По словам артиста, познакомились они не так давно, хотя Главнокомандующий ВСУ знал о том, что Серга работает в "Культурном десанте".
Когда нам нужно было перевести к нам артиста из какого-то подразделения, это все делалось через Генштаб ВСУ. Там они знали, что мы делаем, видели наши результаты, поэтому способствовали этому,
– объяснил музыкант.
Коля Серга встречался с Валерием Залужным 4 раза. Артист рассказывает ему о том, что они делают и иногда получают задания от Генштаба.
В июне Коля Серга заинтриговал сеть фото с Залужным. Под фотографией он написал: "А дальше будет интересно". Теперь музыкант признался, что они обсуждали создание не только музыкального, но и культурологического управления ВСУ.
Коля Серга с Валерием Залужным / Фото с его инстаграммы
Певец признается, что встречи с Залужным всегда очень лаконичны, содержательны и вдохновляют.
Серга вспомнил первую встречу с Залужным
Интересно, что Серга официально по должности – дирижер оркестра 59-й бригады. Тогда он услышал, что этот оркестр собираются сокращать, потому артист попросил встретиться с Залужным. Артист признается, что в тот момент был очень истощен, ведь работал без выходных.
Я пришел спасти оркестр… Я вышел от Залужного настолько вдохновенным, как будто я вернулся с какого-то отдыха. Меня эта встреча с Валерием Федоровичем очень вдохновила,
– вспомнил Коля.
По его словам, Залужный – все слышит, все видит и все понимает. У него прогрессивное мышление и он умеет быстро решать вопросы.
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Что Коля Серга делает на войне
- Артист в первые дни полномасштабного вторжения встал на защиту Одессы. Впоследствии он стал учиться на снайпера, но вместе с тем нашел другой фронт – "Культурный десант".
- Коля Серга часто бывает на передовой, где поддерживает защитников. К его команде уже присоединились Александр Чемеров, Александр Ярмак, Светлана Тарабарова, Павел Вышебаба и многие другие известные культурные деятели.
- По словам артиста, проект "Культурный десант" ценен, потому что это работает с морально-психологическим состоянием военных. К тому же такие концерты поднимают боевой дух военных ВСУ и заряжают силой двигаться к победе.