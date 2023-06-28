Не вистачає правди, – Коля Сєрга різко розкритикував Лободу, Потапа і Барських

Український співак, співзасновник "Культурного десанту" Коля Сєрга після гучного скандалу з Лободою висловився про деяких артистів шоу-бізнесу. За його словами, якщо Лобода, Потап та Барських нічого не змінять, то можуть отримати ще більший спротив суспільства.

Раніше Коля Сєрга висловлювався про скандальну Лободу, яка довгий час жила і працювала в Росії. Тоді він казав, що їй треба дати можливість виступити на передовій, аби вона подивилася в очі та відповіла на питання військових.

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Тепер співак пояснив, що культурний діяч має нести відповідальність за все, що каже чи робить. І ця відповідальність впливає на розмір аудиторії артиста.

Що не так з Лободою, Потапом та Барських

Серга зазначає, що у шоу-бізнесі є велика проблема – йому не вистачає правди, якою б вона не була.

"Коли Макс Барських співає "Мамо не плач, я повернуся", відчуття, що його мама дуже сильно хвилюється, коли Макс на гастролях. Але він обов’язково повернеться, бо в нього є команда професіоналів, які розраховують всю логістику", – сказав артист, натякнувши, що той перебуває у безпеці.

За його словами, правди не вистачає і шанувальникам Потапа. "Якби Монатік або Потап чесно сказали: "Поки була небезпека, я поїхав за кордон. Мені страшно, я не можу бути взірцем для своєї аудиторії", то це викликало б повагу і "лікувало" суспільство.

Коля Сєрга зазначив, що відповідальність артиста в тому, щоб на очах в аудиторії вміти заглянути в себе.

Якби Лобода вийшла і сказала: "Я розумію, що всі ці роки бачила тільки себе й звертала увагу тільки на себе, на свою кар’єру та орієнтувалася тільки на тих, хто захоплювався мною. Зараз я розумію, що помилялася",

– висловився співак.

На думку Сєрги, зараз Лобода не працює з Росією, але й не бачить та не чує людей. "Тому що в неї є хіти, тому що вона повернулась. Нібито люди мають її слухати. А якщо в руках плакат "Харків без Лободи" – то це проплачений плакат", – висміяв він.

Співзасновник "Культурного десанту" підсумував, що цим артистам треба заслужити довіру, а не вимагати її.

"А для цього потрібно побачити й почути людей. Дізнатися чого потребують, а не намагатися впарити те, чого хочеш ти. Інакше буде тільки супротив і ще більше відторгнення", – додав Коля Сєрга.

У коментарях шанувальники почали заступатися за деяких артистів, зокрема чи не найбільше виправдовують Монатіка:

"Вчора Монатік був у Кременчуцькому шпиталі і військовий подарував чашку, яку ми в цей же вечір розіграли на благодійному аукціоні. Гроші відправились на допомогу людям з прифронтових територій".

"Монатік говорив вже це! Він казав, чому не поїхав додому одразу і що він не воїн. Він все це вже казав рік тому".

"Монатік кожного дня дає благодійні концерти і збирає мільйони для нашої країни".

"Монатік дає благодійні концерти, перебуває в країні і допомагає їй".

До слова, ​​Світлана Лобода після ганебного вчинку щодо 16-річної Дарини Вдовенко ще раз спробувала вибачитись. Вона записала відео, де перепросила й зізналась, що "невдало пожартувала". Співачка додала, що хоче бути корисною Україні.